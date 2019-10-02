برجك اليوم – الخميس 03 تشرين الأول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت تجرب عده حلول وتمتلك عدة خيارات للتغيرات فاختر الأصلح والأسرع لتواصل جهودك لسد كل الثغرات بتطوير قدراتك وعلاقاتك لتصل إلى ما تريد.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تأتي إلى عملك باكراً وتتحمل مسؤولياتك مؤمناً بما تفعل معتمداً على أصدقائك، لأنهم يدعمون خبراتك ويمدحون أعمالك ويساعدونك على القفز باتجاه الأفضل.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران قد تعاني عدم معرفتك التعبير عن مشاعرك بسبب العصبية وهذا يضايق محيطك، فخفف من عصبيتك لأنها سبب توترك وضعفك، وكن أكثر واقعية وتفاهماً مع المحيط.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت تراوح بين الانشغالات والمضايقات النفسية فلا تتحمل مسؤوليات ليست من اختصاصك، فأنت من الأشخاص المسؤولين أكثر من اللازم وأهم ما يعنيك هو عائلتك وعملك والعمل بخير.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب تبدأ عجلة الأمور الجيدة لتدور من جديد بحيث تصبح صلباً كالصخر أمام أي عارض طارئ، وخاصة أنك تبدأ في تقبل الآخرين كما هم وليس كما تريد أنت فتكلم وناقش.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول لا تتخذ مواقف متشنجة ولا تتورط بما يزعجك أكثر مما يفيدك وراقب تصرفاتك، وتذكر أن العائلة من أقرب الناس إلى قلبك فلماذا العصبية؟ فأنت تكره البعد عمن تحب.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول إنجازاتك تتعلق بما تؤمن به وما تفعله واليوم لتغير عاداتك وسلوكياتك لتصل إلى ما تريد، فأنت شخص واثق من نفسك وتتقدم بخطا واسعة نحو أهدافك من دون تردد واليوم للحركة.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أنت تكره القروض والمساعدات فنظم أمورك لكي لا تضطر إلى طلب قرض أو مساعدة، فالوضع مهتز وأنت ضيق الخلق من قلة الدخل أو من مصاريف زائدة أو في غير مكانها.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول حاول أن تبدل قناعاتك وأفكارك وطريقة تفكيرك وناقش المحيط في العمل لتعطي توجهات، وأوامر في اجتماعات ولتسمع آراءك، فأنت أيضاً مسؤول عن محيطك ومهما كان عمرك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني لا تسمح للأحلام أو الأوهام أن تجتاح حياتك بل حاول دائماً بالعمل والجهد أن تصنع حظك وتحرك، الأمور من حولك وانتبه فقد تتضايق من نقد أو لوم أو عتب ممن تحب.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط فرصة للتعارف على العديد من الوجوه الجديدة التي ستخلصك من الشعور بالملل، وخبرات جديدة أو تعارف على وجوه جديدة وقد يتاح لك اليوم مزيد من الفرص للتغيير.