مجموعة عمل لوضع أسس البنية الوظيفية والتشغيلية … لجنة حكومية برئاسة خميس تناقش تنظيم أسواق الهال

ناقشت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في مجلس الوزراء المسودة الأولية لمشروع تنظيم أسواق الهال وتفعيل دورها كأداة تساعد على استدامة وجودة المواد الأساسية بالأسواق المحلية بالجودة والأسعار المناسبة، وضمان تسويق المنتجات الزراعية بيسر وسلاسة وتسهيل مهمة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وكشفت مصادر في رئاسة الوزراء لـ«الوطن» أنه تم خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية لوضع أسس البنية الوظيفية والتشغيلية التي من شأنها استثمار أسواق الهال بالشكل الأمثل والعمل على تطويرها عبر إقامة وحدات تبريد وفرز وتوضيب تراعي شروط السلامة العامة وتمكن من زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية لاستهداف أسواق تصديرية جديدة، إضافة إلى إعداد الدراسات التسويقية لمعرفة حاجة الأسواق الخارجية.

وأوضحت المصادر أن اللجنة كلفت وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وضع رؤية تنظيمية لأسواق الهال الموجودة في المحافظات بما يراعي الميزات التي تتمتع بها كل محافظة وذلك بعد إجراء تقييم كامل لعدد هذه الأسواق وأماكن توزعها ومدى كفايتها لحاجات المحافظات الموجودة فيها والجدوى الاقتصادية من إقامة أسواق جديدة بعد تحديد القدرة الاستيعابية للأسواق القائمة والإجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى الطاقة التشغيلية القصوى لها.

وأكدت المصادر أن اللجنة كلفت أيضاً وزارتي الإدارة المحلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك التنسيق مع الجهات المعنية والاتحادات لوضع البنية التشريعية الناظمة لعمل مكونات أسواق الهال «منتجين ووسطاء ومستهليكن» وتحديد أدوار الجهات المشرفة عليها تنظيمياً وإدارياً لتمكين هذه الأسواق من القيام بوظائفها لجهة تحقيق تجارة عادلة وشفافة وتأمين جودة السلع.