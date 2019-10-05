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فعالية أدبية فنية تكريمية بمناسبة أعياد تشرين

| الوطن

الأحد, 06-10-2019

بمناسبة أعياد تشرين، يقيم فرع دمشق لاتحاد الكتّاب العرب الفعالية الأدبية الفنية التكريمية «من صهيل الفجر إلى حديث الزهر.. تشرين الوطن» في الثانية عشرة من ظهر غد في مقر الفرع في شارع مرشد خاطر – خلف معهد اللاييك.
ويتضمن الحفل تكريم حفيد المجاهد أحمد مريود أحد قادة الثورة السورية ضد المحتل الفرنسي، فيصل مريود، ومن أبطال حرب تشرين التحريرية اللواء محمود الشقة واللواء محمد الشمالي، ومن رجال الجيش العربي السوري المقاتل سامر عيسى. ويشارك في الوقفة الأدبية الفنية كل من عبد الفتاح مزين وعماد نداف وأيمن الحسن وأسامة حمود.

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