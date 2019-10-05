رياضة

فوز لمصفاة بانياس

| طرطوس- ممدوح علي

الأحد, 06-10-2019

استعداداً لدوري أندية الدرجة الأولى بكرة القدم التقى يوم الجمعة نادي مصفاة بانياس مع نادي شرطة حماة في حماة وانتهى اللقاء بفوز المصفاة بهدفين مقابل هدف للشرطة، سجل هدفي المصفاة اللاعب أيهم سودان، وفي مباراة شباب تعادل بطرطوس شباب الساحل مع ضيفهم شباب الاتحاد القادم من حلب بهدف لهدف.
وعلى الطرف الآخر هناك امتعاض كبير من الشارع الرياضي ومن جمهور نادي الساحل تحديداً بعد النتائج والأداء غير الجيد للفريق في المباريات الأخيرة التي لعبها بدورة الانتصار الثانية التي نظمها نادي تشرين. وستعقد إدارة النادي اجتماعاً موسعاً مع الجهاز الفني من أجل الوقوف على الحالة التي أوصلت الفريق لهذا المستوى وخاصة في مباراتي النواعير والجهاد.

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