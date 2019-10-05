الأخضر يستقبل ليون للسمعة في الليغ آن

تلقى مرسيليا ضربة موجعة بخسارته أمام أميان بهدف مقابل ثلاثة في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي وجاءت المباراة مثيرة حيث شهدت سيطرة للضيوف على الكرة إلا أن الفرص المتاحة كانت متقاربة وقد سجل العصامي وغيراسي (من جزاء) وميندوزا أهداف أميان وسجل بينيديتو هدف مرسيليا الذي تلقى هزيمته الأولى منذ خسارته مباراة افتتاح الموسم أمام ريمس صفر/2، فوز أميان رفع رصيده إلى 11 نقطة وتوقف رصيد مرسيليا عند 13 نقطة.

وتختتم الليلة منافسات الجولة التاسعة بلقاء كلاسيكي يجمع سانت إيتيان مع ليون الباحثين عن السمعة في الوقت الحالي وهو الديربي الذي يجمع ناديين من مدينتين مختلفتين ويعتبر أحد أكثر الديربيات كراهية في العالم، ويلعب رين الذي لم يعرف الفوز خلال خمس جولات فائتة مع ريمس الذي يتخلف عنه بنقطة فقط، ويحاول ليل قبل هاتين المباراتين الدخول بين مثلث الكبار عندما يستضيف نيم.

ديربي المدينتين

إذا كان ديربي روما هو الأكثر كراهية ومثله ديربي ليفربول وكذلك غلاسكو فإن ديربي سانت إيتيان وليون لا يقل عنها من هذه الناحية رغم أن الفريقين لا يتبعان لمدينة واحدة حيث المسافة بينهما تزيد على 60 كيلو متراً إلا أن الجماهير جعلت منه ديربياً مثيراً طالما سادته الأحداث الخارجة عن إطار اللعبة، والسبب أن سانت إيتيان يعتبر نادي العامة في حين ليون هو نادي الطبقة العليا وعلى الرغم من عدم تنافسهما على الألقاب بشكل مباشر حيث سيطر الأول على البطولات في عقدي الستينيات والسبعينيات في حين الثاني حاز ألقابه السبعة مطلع الألفية الثالثة إلا أن مواجهتهما تبعث على مخاوف معينة حتى إن السلطات الفرنسية قررت ذات مرة إقامتها دون جمهور ومؤخراً جرى تخفيض عدد جمهور الفريق الضيف إلى الحد الأدنى ما أدى إلى اعتراض الناديين.

ويدخل الفريقان مباراة الليلة وحالهما لا تسر، فليون بدأ بفوزين ثم أخفق بتكرار ذلك طوال 7 جولات على حين اكتفى سانت إيتيان بفوزين بالجولتين الأولى والسابعة ليتوقف رصيدهما عند 9 و8 نقاط على التوالي وإن كان الفارق بينهما ثمانية مراكز كاملة، وأدى تراجع نتائج الأخضر إلى إقالة الجهاز الفني وتعيين كلود بويل مدرباً ومشرفاً على الفريق بداية من مباراة اليوم، وفاز ليون في ثلاث من آخر أربع مواجهات، أي منذ الفوز الأخير لسانت إيتيان مطلع عام 2017، والأخير يتفوق تاريخياً بـ43 فوزاً مقابل 40 لليون و33 تعادلاً في 118 مواجهة في كل المسابقات ومنها 106 مباريات على صعيد الليغ آن ويتقدم الأخضر كذلك بـ38 فوزاً مقابل 37 هزيمة.

مباريات اليوم

ليل × نيم (4.00)، رين × ريمس (6.00)، سانت إيتيان × ليون (10.00).