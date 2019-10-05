دوري الدرجة الثانية للسويداء في 11 الجاري

يقام دوري المحافظة لأندية الدرجة الثانية في الحادي عشر من الشهر القادم بعد أن كان مقرراً في الثالث منه، وعدلت اللجنة نظام إقامة الدوري من مجموعة واحدة إلى مجموعتين ضمت الأولى فرق: الثعلة وصلخد ولاهثة والشبيبة، وستلعب وفق الجدول التالي:

11/ 10 الثعلة * صلخد ملعب السويداء، 12/ 10 الشبيبة* لاهثة ملعب السويداء، 19/ 10 لاهثة* الثعلة ملعب شهبا، صلخد* الشبيبة ملعب السويداء، 25/ 10 الشبيبة * الثعلة ملعب السويداء، صلخد* لاهثة ملعب السويداء، في حين ضمت الثانية فرق: شهبا والرحى وعرمان وعمال السويداء، وستلعب وفق الجدول التالي:

11/ 10 الرحا * شهبا ملعب السويداء، 12/ 10 عرمان * العمال ملعب السويداء، 18/ 10 شهبا * عرمان ملعب شهبا، العمال * الرحا ملعب السويداء، 25/ 10 شهبا * العمال ملعب شهبا، 26/ 10 عرمان * الرحا ملعب السويداء.

أمين سر اللجنة كمال مرشد أشار إلى أن التعديل جاء بناء على طلب الأندية لمساعدتها في تقليل عدد المباريات وتخفيض النفقات المادية عليها بما يتوافق مع واقعها الحالي.

وبين مرشد أن الفرق المشاركة بالدوري تتنافس في الدور الأول ضمن مجموعتين من مرحلتين ذهاباً واياباً بحيث يتأهل في نهايتهما صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور الثاني التي تلعب فيه الفرق الأربعة بمجموعة واحدة يصل فيها من جاء أولاً وثانياً إلى التجمع النهائي للدوري.