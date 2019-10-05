إدارة الطليعة تسدد جزءاً من المستحقات

قامت إدارة الطليعة بتسديد جزء معقول من مستحقات لاعبي الفريق مساء الجمعة الماضي بعد تكليف المهندس خالد زكية بتسيير أمور النادي وبحضور «الوطن» قام رئيس النادي بتقديم 15 مليوناً دفعة واحدة من ميزانيته الخاصة في خطوة مهمة جداً في هذا الوقت، وتكفل المهندس مصطفى شعيرة مشرف كرة القدم بمبلغ 10 ملايين كدفعة أولى لحارس المرمى خالد الحاج عثمان والذي وقع رسمياً على العقد الطلعاوي في الوقت ذاته، وعلمنا أن مشرف الكرة سيقدم تجهيزات كاملة للفريق بقيمة 5 ملايين ليرة.

وقد لاقت هذه الأحداث المتسارعة ارتياحاً كبيراً في الشارع الطلعاوي والذي هاجم في أيام سابقة إدارة النادي والتي غطت في سبات عميق في مرحلة مهمة.

ومما لايعرفه أحد أن الكابتن عمار شمالي كان قد لوح سابقاً بتقديم استقالته في حال استمرت الإدارة في تجاهل فريق الكرة ولكن الإدارة سارعت في حسم الأمر قبل فوات الأوان، والجدير ذكره أن الفريق لازال يعاني من نقص واضح في مركزي الدفاع والهجوم وتتجه النية حسب الاتصالات المتلاحقة بإمكانية استعادة المهاجم سامر السالم والذي كان قد وقع عقداً للطليعة ومن ثم انتقل بعقد آخر لنادي الاتحاد أو استقدام مهاجم آخر لسد الفراغ الحاصل، وقد يكون الفريق بات قاب قوسين أو أدنى لاستقدام لاعب في مركز الدفاع، وتتجه نية الكابتن عمار شمالي لإقامة معسكر للفريق في دمشق في اليومين القادمين ليتسنى له إقامة مباراتين مع الفرق الدمشقية قبل الدخول في معترك الدوري.