محطات مهمة قبل الخلود إلى الواجبات الدولية … النقاط الكاملة للكبار تؤجج لهيب البريميرليغ

تستكمل اليوم مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز بأربعة لقاءات جميعها أحد طرفيها أندية كبيرة تتطلع للقبض على النقاط الثلاث التي تبقي الصراع على صفيح ساخن في الدوري الأقوى عالمياً.

فمانشستر سيتي حامل اللقب يستضيف وولفرهامبتون في مباراة تبدو نقاطها في جيب المستضيف الذي قد يجد نفسه متأخراً بفارق أكثر من خمس نقاط وهو الفارق الذي ارتسم قبل انطلاق مباريات هذه المرحلة، وهذا مرهون بنتيجة مباراة ليفربول و ضيفه ليستر التي جرت أمس.

وآرسنال يستقبل بورنموث بروح اقتران الأداء بالنتائج في المراحل الأخيرة سواء على الصعيد المحلي أم الأوروبي، والأهم أن لغة التاريخ تميل إلى آرسنال الذي بدأت جماهيره ترتاح للمدرب يوناي إيمري وآخرها الفوز على ستاندر لياج البلجيكي برباعية نظيفة في ملعب الإمارات الذي بات يشكل رعباً للقادمين.

ويزور اليونايتد فريق نيوكاسل الذي يشرف عليه ستيف بروس الذي كان أحد لاعبي اليونايتد في تسعينيات القرن المنصرم عندما بدأ الشياطين الحمر العودة إلى الهيمنة على مقاليد الكرة الإنكليزية، ولكن بروس يستقبل فريقه السابق أملاً بكتابة تاريخ جديد يتمثل في تسجيل الفوز الأول على ناديه الأم كمدرب.

وتشيلسي يزور ساوثامبتون رافعاً شعار القبض على النقاط الثلاث لتصحيح المسار محلياً بعد الغزوة الأوروبية الناجحة إلى ملعب ليل الفرنسي بعودته فائزاً في توقيت مهم، ما أثلج صدر القائمين على الفريق والاطمئنان من المدرب فرانك لامبارد الذي بدأت الكرة تنصفه بعدما تمنعت في عديد المباريات مطلع الموسم عندما كان الفريق يقدم الأداء وتخونه النتيجة.

برنامج المباريات

– الأحد: الآرسنال × بورنموث، ساوثامبتون × تشيلسي (4.00)، مان سيتي × وولفرهامبتون (6.00)، نيوكاسل × مان يونايتد (6.30).

وكانت المرحلة انطلقت أمس بست مباريات، إذ لعب في وقت متأخر ويستهام مع كريستال بالاس بينما انتهت المباريات المبكرة بالنتائج التالية:

برايتون × توتنهام صفر/3، ليفربول × ليستر سيتي 2/1، بيرنلي × إيفرتون 1/ صفر، نوريتش × أستون فيلا 1/5، واتفورد × شيفيلد يونايتد صفر/ صفر.

قبل الصافرة

– التقى السيتي مع وولفرهامبتون عشر مرات في المسمى الجديد للدوري، ففاز السيتيزينز ست مرات مقابل تعادلين وخسارتين، وفي آخر 44 مباراة له في الدوري الممتاز بملعبه أخفق تلاميذ المدرب غوارديولا في التسجيل بمباراة واحدة، وعلى الجانب المقابل يتطلع الوولفز إلى الفوز الأول بملعب السيتي منذ عام 1979، ولمحبي الجزئيات الصغيرة فقد حقق السيتي الفوز في آخر عشر مباريات لعبها يوم الأحد، وفي الموسم الماضي فاز السيتي بملعبه 3/صفر إياباً بعد التعادل 1/1 ذهاباً.

– التقى تشيلسي مع ساوثامبتون 40 مرة في الدوري الممتاز، ففاز تشيلسي 23 مرة مقابل 9 تعادلات و8 خسارات، وسجل ساوثامبتون في آخر 17 مباراة لعبها بأرضه علماً أن رقمه القياسي السابق 31 مباراة، وسبق للبلوز التسجيل في آخر 15 مباراة بملعب ساوثامبتون، ولكن يؤخذ على تشيلسي أنه تلقى 27 هدفاً خارج أرضه خلال عام 2019 ووحده واتفورد تلقى أكثر منه بـ33 هدفاً، وفي الموسم الماضي فاز تشيلسي خارج ملعبه 3/صفر ولكنه تعادل بأرضه إياباً سلباً.

– تقابل اليونايتد مع نيوكاسل 48 مرة في البريميرليغ ففاز بـ28 مباراة مقابل 14 تعادلاً و6 خسارات وسبق للشياطين الحمر تحقيق الفوز في 13 زيارة لملعب سان جيمس بارك كثالث أكثر ملعب حقق اليونايتد الفوز على أرضيته بعد فيلا بارك الخاص بأستون فيلا وغوديسون بارك الخاص بإيفرتون، حيث حقق في الملعب الأول 15 فوزاً وفي الثاني 16 فوزاً، والمباراة تحمل الرقم 400 لمدرب نيوكاسل ستيف بروس في الدوري الممتاز، وقد حقق حتى الآن 111 فوزاً مقابل 111 تعادلاً و 177 خسارة ولكنه لم يفز على اليونايتد كمدرب في 21 محاولة سابقة، ومن سوء طالع اليونايتد أنه لم يفز خارج ملعبه في آخر 7 مباريات مكتفياً بثلاثة تعادلات، وانتهت مباراتا الفريقين في الموسم الماضي بفوز اليونايتد 3/2 ذهاباً و 2/صفر بملعب مباراة اليوم.

– تواجه المدفعجية مع بورنموث 8 مرات في الدوري الممتاز ففاز كبير أندية لندن 6 مرات مقابل تعادل وخسارة وهو خسر مباراة واحدة في آخر 21 مباراة في الدوري على أرضية ملعب الإمارات، وسبق له الفوز على بورنموث في آخر 5 مباريات جمعتهما في مختلف المسابقات، واللافت أن بورنموث سجل وتلقى الأهداف في المباريات السبع التي لعبها هذا الموسم وهو يحاول تجنب الأهداف كي لا ينضم إلى قائمة ديربي كاونتي وميدلسبرا وليستر وهي الأندية الثلاثة التي سبق لها التسجيل وتلقي الأهداف في أول 8 مباريات على صعيد الدوري، وفي الموسم الماضي فاز آرسنال 2/1 خارج أرضه و5/1 أمام جماهيره.