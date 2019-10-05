الأكثر دمشق ثم ريفها تليها حلب والأقل القنيطرة … «النفط» تخطط لتدفئة 26111 عائلة الشهر الحالي … 1.5 مليون لتر مازوت يومياً لدمشق و990 ألفاً لريفها

كشف كتاب صادر عن مديرية التشغيل والصيانة في وزارة النفط -حصلت «الوطن» على نسخة منه- عن حجم المخصصات اليومية من المشتقات النفطية خلال الشهر الحالي لكل من مادتي المازوت والبنزين لكل محافظة من محافظات القطر.

وفصل الكتاب عدد الطلبات الإجمالية المخصصة لكل محافظة من مادة البنزين ومادة المازوت إضافة إلى عدد الطلبات المخصص منها للتدفئة أو للزراعة أو للصناعة والتجارة.

ووفقاً للكتاب فقد خصصت العاصمة بنحو 1.5 مليون لتر يومياً من مادة المازوت خصص منها 900 ألف لتر يومياً للتدفئة و22500 لتر للأغراض الصناعية والتجارية بينما وصلت حصة العاصمة من البنزين 1.125 مليون لتر يومياً منها 607 آلاف لتر يومياً للمحطات الحكومية.

وجاءت محافظة ريف دمشق في المرتبة الثانية في الكميات وذلك بفارق تجاوز 562 ألف لتر عن دمشق فبلغت المخصصات نحو 990 ألف لتر يوميا من المازوت منها نحو 382 ألف لتر يومياً للتدفئة وأكثر من 112 ألف لتر للقطاع العام و22500 للصناعي والتجاري ومثله للقطاع الزراعي، وذلك إضافة للتجمعات التي خصصت بنحو 78.7 ألف لتر يومياً منها 33.7 ألفاً للتدفئة ووصلت حصتها من مادة البنزين إلى 630 ألف لتر يوميا منها نحو 67 ألف لتر يومياً لمحطات شركة محروقات.

وجاءت حلب تالياً بـ810 آلاف لتر للمازوت منها نحو 337 ألف لتر للتدفئة ونحو 67 ألفاً للقطاع الزراعي على حين بلغت مخصصاتها 67.5 ألف لتر من مادة البنزين بينما بلغ إجمالي ما تم تخصيصه لمحافظة حمص 652 ألف لتر منها 270 ألفاً للتدفئة إضافة إلى تخصيصها بـ427 ألف لتر من مادة البنزين منها 90 ألف لتر يومياً لمحطات الشركة.

وبلغت مخصصات حماة 607 آلاف لتر من مادة المازوت منها 270 ألف ليتر للتدفئة وبلغت حصتها نحو 382 ألف لتر من مادة البنزين وتلتها محافظة طرطوس 540 ألف لتر من مادة البنزين و585 ألف لتر للمازوت منها 180 ألفاً للتدفئة وحلت محافظة اللاذقية ثامناً 517 ألف لتر يومياً للمازوت و540 ألف لتر للبنزين.

كما بلغت مخصصات محافظة درعا 157 ألف لتر من مادة البنزين و360 ألف لتر من مادة المازوت منها 180 ألف ليتر للتدفئة.

ووفقاً للكتاب ستحصل محافظة السويداء على نحو 337 ألف لتر يومياً من مادة المازوت منها 270 ألف لتر للتدفئة، بينما سيبلغ حجم المخصص لدير الزور 135 ألف لتر من المازوت منها 33.7 ألف لتر للتدفئة، بينما بلغت مخصصاتها من البنزين 45 ألف لتر وحلت القنيطرة قبل الأخيرة بنحو 112 ألف لتر من مادة المازوت منها نحو 33.7 ألفاً للتدفئة بينما لم تتجاوز مخصصاتها من مادة البنزين 33.7 ألف لتر وبلغت مخصصات محطات الشركة منها نحو 22.5 ألف لتر وتذيلت الرقة القائمة بـنحو 90 ألف لتر للمازوت و22.5 ألف لتر للبنزين.

وباحتساب الكميات المخصصة للتدفئة للمخصصات التي تضمنها كتاب دائرة التشغيل والصيانة فإن وزارة النفط تخطط لتزويد 26111 عائلة في اثنتي عشرة محافظة بمازوت التدفئة أي ما يقارب 810 آلاف عائلة خلال الشهر الحالي.

وفي دمشق تخطط لتدفئة 4500 عائلة يومياً وذلك على أساس 200 لتر للعائلة ونحو 3800 عائلة في ريف دمشق على أساس كمية 100 لتر لكل عائلة ونحو 3300 عائلة في حلب ونحو 2700 عائلة في حمص ومثلها في حماة ونحو 1800 عائلة يوميا في طرطوس ومثلها في اللاذقية ودرعا و2700 عائلة في السويداء و337 عائلة يومياً في دير الزور ومثلها في كل من القنيطرة والرقة.