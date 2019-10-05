شؤون محلية

حديقة عامة مكان ثكنة الشيخ صالح العلي وسط طرطوس قريباً

| طرطوس- الوطن

الأحد, 06-10-2019

يبدو أن حلم تحويل مقر ثكنة الشيخ صالح العلي (الشرطة العسكرية) وسط مدينة طرطوس- الذي طال انتظاره ونشرت عنه «الوطن» أولاً بأول- أصبح واقعاً ويمكن لنا التفاؤل بقرب تحقيقه وخاصة بعد المعلومات التي حصلنا عليها بقرب انتقال الشرطة العسكرية إلى مقرها الجديد بجوار الكراجات الجديدة في حي الطليعة.
مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس حسان حسن بيّن لـ«الوطن» أن دراسة تحويل هذا العقار إلى حديقة عامة تنفيذاً للمخطط التنظيمي للمدينة في طور الإعداد، مشيراً إلى أن أبرز ملامح هذه الدراسة هو الحفاظ على الأبنية التراثية التي يتجاوز عمرها الخمسة وسبعين عاماً وحماية الأشجار المعمرة في الموقع وفتح السور والشوارع التي كانت مغلقة بسبب وجود مقر الشرطة العسكرية في هذا العقار وتنفيذ كل متطلبات حديقة عامة مميزة في منطقة تفتقر إلى أي حديقة.
ويذكر أن مشروع تحويل هذا العقار الذي تبلغ مساحته نحو أحد عشر دونماً إلى حديقة عامة في حي مكتظ يفتقر إلى مشروع حيوي كهذا كمتنفس للأهالي القاطنين والزوار مر بمراحل طويلة من الكتب والمراسلات والموافقات بين وزارات متعددة كان أبرزها العمل لتأمين مقر بديل للشرطة وهو ما تم تحقيقه وإنجازه حيث سيتم الانتقال إليه قبل نهاية الشهر الجاري.

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