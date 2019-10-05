منع المخابز من العمل ليلاً يثير امتعاض معتمدي الخبز في السويداء!

أثار القرار الصادر عن الإدارة العامة للمخابز بتوقيف عمل المخابز الاحتياطية والخاصة ليلاً وعدم مباشرتها العمل قبل الساعة الخامسة صباحاً، بهدف ضبط كميات الدقيق التمويني المستخدمة في إنتاج الخبز ومنعاً للتلاعب بكميات الخبز الموزع عن طريق بعض المعتمدين امتعاض الكثير من معتمدي الخبز ورؤساء المجالس المحلية ممن تواصلوا مع «الوطن» لعدم قدرتهم على الحصول على كميات الاعتماد في وقت مبكر من الصباح وتأمينها بأوقاتها للأهالي في القرى في التوقيت ذاته لفتح منافذ البيع في المخابز للأهالي، الأمر الذي يحتم بالضرورة عدم حصول المعتمدين على كمية اعتمادهم في وقت باكر وعجزهم عن الحصول عليها على دفعات لعدم توفر المحروقات لآلياتهم، الأمر الذي سيخلق إشكالية كبيرة في القرى على حد قولهم.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء فادي مسعود أكد أن القرار مركزي من الإدارة العامة للمخابز ويجب التقيد به لضبط كميات الدقيق التمويني المستخدمة في عملية إنتاج الخبز.

بدوره مدير فرع المخابز الآلية في السويداء عادل علم الدين أكد أنه جرى تبليغ أصحاب الأفران والمعتمدين بالمباشرة في تنفيذ القرار السبت القادم صباحاً، لافتاً إلى أن القرار سيتم تنفيذه ويمكن تجميع الكميات للمعتمدين صباحاً ولو تم فتح منافذ البيع للأهالي باكراً، وخاصة أن خطوط الإنتاج سريعة، كما أنه من الممكن أن تترك منافذ البيع للأهالي حتى الساعة 12 ظهراً أو الواحدة، متسائلاً ما الفرق بين حصول المعتمد على كمية الاعتماد صباحاً أو عند الظهيرة؟

وأكد أن القرار صائب ويجب التقيد بقرار الإدارة العامة للمطاحن وهم أصحاب الخبرة في تصنيع الخبز وتأمينه للأهالي مؤكداً بالقول: إنه من حقنا اتخاذ جميع الإجراءات لضمان الاستمرارية وتأمين الخبز وهذا لمصلحة المواطن وعند تنفيذ القرار سيتم تذليل جميع المعوقات والصعوبات إن وجدت.