مواطن ذهب لـ«المركزي» لتبديل 500 ليرة … 150 مواطناً بدّلوا أموالاً مشوهة بسبب القوارض والحريق والرطوبة خلال 18 يوماً

تقدم 150 مواطناً إلى مصرف سورية المركزي بطلبات لتبديل أوراق نقدية مشوهة، في فترة 18 يوماً، وذلك نتيجة تلف الأوراق النقدية إثر الحريق والقوارض وسوء التخزين والرطوبة والاهتراء والصدأ.

وبحسب قرارين للجنة مصرف سورية المركزي، فقد تم تبديل مبلغ إجمالي يقارب 7.43 ملايين ليرة سورية، من أصل القيمة الإجمالية في طلبات التبديل التي قاربت 9.2 ملايين ليرة سورية.

وكان أقل مبلغ تم تبديله هو 500 ليرة سورية، كما هو وارد في طلب التبديل، وأعلى مبلغ 959.5 ألف ليرة.

وتم ذلك في قرارين للجنة مصرف سورية المركزي، آخرهما بتاريخ 1/10/2019، وتضمن تبديل أموال بقيمة إجمالية تجاوزت 3.6 ملايين ليرة، مقابل ما يزيد على 4.95 مليون ليرة سورية، لطلبات 81 مواطناً، على حين تقرر بتاريخ 12/9/2019 تبديل مبلغ إجمالي يزيد على 3.82 ملايين ليرة، من أصل طلبات بتبديل ما يزيد على 4.95 ملايين ليرة تقدم بها 69 مواطناً.

هذا ويجري تبديل الأوراق النقدية المشوهة وفقاً للمادة 18 من قانون النقد الأساسي رقم 23 للعام 2002، والتي تنص على أن يسحب مصرف سورية المركزي من التداول الأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد مستوفية الشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول، ويمكن تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توافرت فيها ثلاثة شروط مجتمعة، وهي أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد عن ثلاثة أخماس الورقة الأصلية، وأن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب المادة 16 كاملين، وأن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملاً.

وفيما عدا الشروط المنصوص عنها، تسحب الأوراق المنقوصة أو المشوهة من دون أي مقابل لحاملها، ما لم يثبت لمصرف سورية المركزي أن التشويه أصابها نتيجة قوة قاهرة.

هذا ولا يعتبر المصرف المركزي مسؤولاً بأي شكل عن فقدان أي كمية من الأوراق النقدية المتداولة في أيدي الجمهور أو المصارف أو الصناديق العامة أو سرقتها.