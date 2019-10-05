عربي ودولي

الحكومة الأردنية تعتذر للمعلمين في عيدهم العالمي

| روسيا اليوم

الأحد, 06-10-2019

تزامناً مع اليوم العالمي للمعلمين، قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إن الحكومة تأسف لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين.
وأضاف الرزاز، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الحكومة ستلتزم باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه، وننتظر نتائج تقرير التحقيق من المركز الوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتابع: «كما قلنا من قبل، نؤكد أن كرامة المعلم من كرامتنا، وهيبته من هيبتنا، ولا نقبل الإساءة للمعلم والتقليل من احترامه بأي شكل من الأشكال».
وأشار إلى أنه من واجب وزارة التربية والتعليم والحكومة الانخراط في الحوار مع المعلمين، والتوصل إلى ما هو في مصلحة المعلم ومصلحة الطالب ومصلحة الوطن.
ودعا رئيس الوزراء الأردني المعلمين لأن يصغوا لقلوبهم وعقولهم ولرسالة التعليم.
ويعيش الأردن منذ الثامن من أيلول الماضي على وقع إضراب عام للمعلمين المطالبين بزيادة أجورمقدارها50% على الراتب الأساسي.
وتتمسك نقابة المعلمين الأردنيين، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات واعتقالات.
وتبلغ العلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول النقابة أنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، في حين تقول الحكومة الحالية أن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
وفي وقت سابق، أعلن الرزاز قرار رفع العلاوة التي يتقاضاها المعلم في نظام الراتب.

 

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