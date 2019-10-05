برجك اليوم – الأحد 06 تشرين الأول 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أيام قد تحمل صدامات أو مضايقات أو تسمع كلاماً لا يعجبك وقد تتعرض لظلم أو نقد، فأنت تفقد فيها الطاقة أو تكون عصبياً وقد تحمل ردوداً لاذعة أو ساخرة دون داعٍ.