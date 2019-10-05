برجك اليوم
برجك اليوم – الأحد 06 تشرين الأول 2019
| نجلاء قباني
|الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان
أيام قد تحمل صدامات أو مضايقات أو تسمع كلاماً لا يعجبك وقد تتعرض لظلم أو نقد، فأنت تفقد فيها الطاقة أو تكون عصبياً وقد تحمل ردوداً لاذعة أو ساخرة دون داعٍ.
| الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار
الأمور جيدة جداً سواء أكان من مساعدات أم من جهدك الشخصي فأنت مبتسم وترفض التعب، وتمتلك إرادة للتواصل مجدداً مع المحيطين من حولك سواء أكان عملياً أم شخصياً.
|الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران
خيارات جيدة وتمتين لعلاقاتك مع زملائك فاليوم جيد استفد منه للتغيير، وابحث عن مساعدات ممن حولك واستفد من زيارات أو علاقات ممن يستطيع أن يساعدك.
|السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز
ربما يريحك الاتصال لأشخاص أنت ابتعدت عنهم بسبب الإهمال لهم واعتذر عن تصرفاتك، لأنك مشغول بأكثر من أمر بحاجة إلى حل وخاصة على صعيد العمل، فأنجز أمورك بهدوء ولباقة.
|الأسد | 23 تموز إلى 21 آب
العمل يأخذ حيزاً كبيراً من دائرة اهتماماتك وتوجهاتك وقد تقلق على أمور صحية فاليوم، أنت قلق أو محب للوحدة والهدوء وكأنك فاقد للطاقة فاعتمد على ذاتك.
|العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول
أنت تحرر نفسك تباعاً من جميع المعوقات وتواصل التعديلات في وضعك المهني والشخصي، وتملك الطاقة والفعالية وحوارات مع المحيط مجدية والأهم أن أصدقاءك يمنحونك الدعم.
|الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول
لا تأخذ قرارات بناء على أقوال غير مختصة بل استشر أهل الخبرة والتجربة، فقد تصادف بعض الهموم العائلية لأنها تحملك مسؤولية فحاول بحث أمورك بهدوء.
|العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني
أنت تحاصر مشاكلك بالتفاؤل والنشاط وتفضل أن تتحرك لإنجاز زياراتك وأعمالك، وتعدل خططك بحيث تخرج رابحاً وتعرف أن السعادة تخدم من يريدها ويسعى لأجلها.
|القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول
المشاكل الموجودة حولك تحتاج إلى المال ما يستدعي صرفاً إضافياً وأنا أتمنى أن تكون قد ادخرت شيئاً من المال من السابق لأن هذا الشهر لصرف كثير ودخل قليل.
|الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني
المصادفة قد تجرك إلى إنجاز يوضع في ملف مستقبلك، يوم للخيارات والقرارات وللإشراق والتفاؤل وللحظوظ فأنت تمتلك طاقة جيدة للإنجاز والصحة والطاقة.
|الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط
تكون أعصابك مشدودة فحاول الاسترخاء وحاول أن تصمت إذا صادفت وضعاً ميئوساً منه، فمن المجدي أحياناً أن نكون أهدأ وأن نراوح مكاننا حين لا جدوى.
|الحوت | 20 شباط إلى 20 آذار
تطورات اجتماعية أو فنية وستكون ذات فائدة لتكون سعيداً ولتحسن صورتك، فشعبيتك تزداد وهذا يدخل البهجة إلى حياتك وقد تنشغل بجديد يمنحك الرضا.