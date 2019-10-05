غارات سورية روسية تدمر مقراً «لأجناد القوقاز» شرق إدلب

شن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، سلسلة غارات استهدفت غرفة عمليات تنظيم أجناد القوقاز شرق إدلب.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن مصدر ميداني، تأكيده أن طائرات الاستطلاع رصدت غرفة عمليات تابعة لمسلحي «أجناد القوقاز» و«هيئة تحرير الشام»، بمحيط بلدة بليصة شرق إدلب، حيث تم التعامل بشكل سريع مع الهدف، مشيراً إلى أن التنظيمات الإرهابية، كانت تتحضر لشن هجوم واسع باتجاه مواقع للجيش السوري في المنطقة.

وأضاف: إنه تم تدمير المقر بشكل كامل، إضافة إلى مقتل وإصابة ما يزيد على 30 مسلحاً، بينهم قياديون.