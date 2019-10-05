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تراجع الإيرادات يدل على علاقة غير سليمة مع المكلفين … حمدان لـ«الوطن»: موظفون يعلّمون التجار التهرب الضريبي

| عبد الهادي شباط

الأحد, 06-10-2019

اعتبر وزير المالية مأمون حمدان أن تراجع الإيرادات لدى بعض الدوائر المالية يمثل مؤشراً إلى تواضع الأداء أو نشوب علاقات غير سليمة مع المكلفين، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز تقييمات واسعة لمعظم المديرين ورؤساء الدوائر والأقسام، وبناء عليها سيتم إجراء تعديلات وتغييرات في الإدارات الضريبية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد حمدان أن الكثير من أرقام التحققات والتحصيلات المالية لدى مديريات المال غير مقنعة ولا تعادل حجم النشاط الاقتصادي ولا يجوز الاستمرار بمقارنة أرقام التحصيلات بالسنوات السابقة لأنه مؤشر غير دقيق، وخصوصاً أن السنوات الماضية لا يمكن اعتمادها بسبب الظروف العامة التي كان يمر بها البلد.
وخلال اجتماعه مع مديري المالية في المحافظات الخميس الماضي، شدد حمدان على مراقبي الدخل تحديث سلوكهم الوظيفي والاعتماد على معايير العدالة، بدلاً من الذهاب نحو محاباة المكلفين وتدريبهم على كيفية التهرب والتلاعب، كاشفاً أن لدى الوزارة الكثير من المعلومات والأسماء سيتم التحقيق معهم ومحاسبتهم.

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