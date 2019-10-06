خمسة فيلة يضحون لإنقاذ فيل صغير

في حديقة هاو ياي الوطنية في جنوب تايلاند، توفي خمسة فيلة وهم يحاولون إنقاذ فيل صغير كان في شلال، وقعت المأساة في وقت مبكر، حيث سمع موظفو المتنزه الوطني صوت الأفيال، وعثروا على فيل صغير يبلغ من العمر 3 سنوات يغرق وفيلين كبيرين في جدول محلي يحاولان إنقاذه وبدوا منهكين.

وعند النزول إلى أسفل الشلال، وجدوا خمسة أفيال غارقة أخرى، وبعد ساعات قليلة، تم إنقاذ الفيلة البقية باستخدام الحبال.

ويذكر أن مأساة مماثلة كانت قد وقعت في المكان نفسه عام 1992، عندما توفي ثمانية أفيال.