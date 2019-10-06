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وفاة رضيع داخل زنزانة

| وكالات

الإثنين, 07-10-2019

تحقق الشرطة البريطانية في ولادة امرأة داخل زنزانتها في أكبر سجن في البلاد أواخر أيلول الماضي، إذ لم تجد من يساعدها على إنقاذ رضيعها الذي كان ضحية إهمال المسؤولين عن السجن.
ودخلت السجينة المخاض في الساعات الأولى من يوم الجمعة، 27 أيلول الماضي، وهي داخل زنزانتها في سجن الإناث الواقع في ضواحي آشفورد في مقاطعة ميدلسكس جنوبي غربي إنكلترا.
وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد كانت المرأة وحدها في زنزانتها عندما أنجبت الرضيع، ولم تكن هناك استجابة من السجانين للحالة التي كانت تمر بها السجينة.
ورفضت الشركة التي تدير السجن، الذي يعد أكبر سجن نسائي في أوروبا، التعليق على ما أوردته الصحيفة ووسائل إعلام بريطانية أخرى.

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