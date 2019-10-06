وفاة رضيع داخل زنزانة

تحقق الشرطة البريطانية في ولادة امرأة داخل زنزانتها في أكبر سجن في البلاد أواخر أيلول الماضي، إذ لم تجد من يساعدها على إنقاذ رضيعها الذي كان ضحية إهمال المسؤولين عن السجن.

ودخلت السجينة المخاض في الساعات الأولى من يوم الجمعة، 27 أيلول الماضي، وهي داخل زنزانتها في سجن الإناث الواقع في ضواحي آشفورد في مقاطعة ميدلسكس جنوبي غربي إنكلترا.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد كانت المرأة وحدها في زنزانتها عندما أنجبت الرضيع، ولم تكن هناك استجابة من السجانين للحالة التي كانت تمر بها السجينة.

ورفضت الشركة التي تدير السجن، الذي يعد أكبر سجن نسائي في أوروبا، التعليق على ما أوردته الصحيفة ووسائل إعلام بريطانية أخرى.