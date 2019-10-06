100 ألف دولار مقابل التخلي عن مواقع التواصل الاجتماعي

قررت كاتبة القصص الخيالية إيلان مقدان، خوض تحد جديد من خلال التوقف عن استخدام تطبيق (سناب شات أو تيك توك أو إنستغرام أو أي تطبيق آخر)، أملاً في الحصول على مبلغ 100 ألف دولار.

قررت الشابة البالغة من العمر 29 عاماً، التوقف عن استخدام التطبيقات لمدة عام أملاً في الحصول على مبلغ 100 ألف دولار.

وتم اختيار الكاتبة ضمن 100 ألف شخص تقدموا لإعلان شركة أميركية قدمت عرضاً في شهر كانون الأول الماضي، من أجل الحصول على هذه الجائزة.

ونشرت الشركة على حسابها الخاص بعد اختيار كاتبة القصص الخيالية، تغريدة جاء فيها «تعرفوا على متسابقتنا الرسمية في التحدي.

إيلانا مؤلفة كتب الخيال للبالغين متحمسة لترك هاتفها لمدة سنة وإنهاء سلسلتها القصصية (أو على الأقل إيجاد طرق أكثر إبداعية للتسويف).

ومن أجل التقيد بقواعد «اللعب النظيف» قامت الشركة بأخذ هاتف الكاتبة وتسليمها هاتفاً، قابلاً للطي. كما حدد استخدامها خلال التحدي للهاتف المحمول التقليدي وجهاز الكمبيوتر المحمول أو المكتبي والأجهزة المفعلة بالصوت التي ليست هواتف ذكية.