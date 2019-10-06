فوائد العنب للقلب والهضم

يحتوي العنب على عدد من المكونات المفيدة التي لها تأثير مفيد على الجسم، ويسهم الريسفيراترول في خفض الكولسترول وتقليل التهاب الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

في الوقت نفسه، للعنب تأثير مفيد على جميع الأعضاء، وتساعد الألياف على الهضم، ويعمل مزيج السليلوز والسكر والأحماض الموجودة فيه كمسهل طبيعي.

الكالسيوم والمعادن والعديد من الفيتامينات الموجودة في العنب تدعم صحة العظام والأسنان ومرونة الجلد.

كذلك فإن تناول العنب له تأثير جيد على الجهاز العصبي، وعمل الرئتين والقلب، وحماية الجسم من الإجهاد وتقليل احتمالية حدوث أزمات قلبية.