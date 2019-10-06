فوز شباب تشرين على الساحل

حقق شباب تشرين أبطال الدوري في الموسمين الماضيين، فوزاً صعباً على مستضيفهم الساحل أمس وبثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد مباراة مثيرة وغنية بالملاحظات السلبية وخاصة من جانب التحكيم والجهازين الفني والإداري للساحل, وبالعودة للمباراة فقد سجل الساحل في بدايتها هدف السبق عبر رواد أحمد وعادل تشرين عبر أحمد مطرجي وفي الشوط الثاني ارتفعت حرارة المباراة وسجل الساحل الهدف الثاني بواسطة حمزة ورد تشرين بالتعادل بواسطة محمد العبو قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه, وبعيداً عن المباراة الودية فإن التحكيم لم يكن بمستوى المباراة.