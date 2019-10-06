الدوري الأوروبي أمس واليوم

اختتمت أمس مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز بأربعة لقاءات أسفرت عن النتائج التالية:

ساوثمبتون * تشيلسي 1/4، آرسنال * بورنموث 1/صفر، مان سيتي * وولفرهامبتون صفر/2، نيوكاسل * مان يونايتد 1/صفر.

وكانت مباريات السبت أسفرت عن تحقيق ليفربول الفوز الثامن على التوالي على حساب ضيفه ليستر بهدفين لهدف وجاء هدف الفوز من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، وفي المباراة المتأخرة يوم السبت فاز كريستال بالاس بأرض ويستهام بهدفين لهدف.

واختتمت أمس مباريات المرحلة السابعة من الدوري الألماني بثلاثة لقاءات، فلعب في وقت متأخر فرانكفورت مع بريمن، بينما انتهت المباراتان المبكرتان بالنتيجتين التاليتين: غلادباخ * أوغسبورغ 5/1، فولفسبورغ * يونيون برلين 1/ صفر.

وفي المباراة المتأخرة يوم السبت أخفق شالكه في الارتقاء إلى الصدارة إثر تعادله مع ضيفه كولن بهدف لمثله، وجاء هدف كولن بتوقيع جوناس هيكتور في الوقت بدل الضائع رداً على هدف سوات سيردار في الدقيقة الثانية والسبعين فرفع شالكه رصيده إلى 14 نقطة كأحد شركاء الصدارة إلى جانب البايرن وفرايبورغ ولايبزيغ وليفركوزن ولكل من الأندية الخمسة 14 نقطة، قبل استكمال المباريات أمس حيث يرتقي غلادباخ إلى القمة إذا حقق الفوز وقد يكون شريكاً إذا حقق التعادل.

في الدوري الإيطالي اختتمت أمس مباريات المرحلة السابعة فلعب في وقت متأخر الإنتر مع يوفنتوس في لقاء القمة كما لعب تورينو مع نابولي، بينما انتهت المباريات المبكرة بالنتائج التالية:

فيورنتينا * أودينيزي 1/ صفر، أتلانتا * ليتشي 3/1، بولونيا * لازيو 2/2، روما * كالياري 1/1.

وكان ميلان قد حقق الفوز في المباراة المتأخرة يوم السبت على مضيفه جنوة بهدفين لهدف، وجاء هدف الفوز لميلان من ركلة جزاء، علماً أن جنوة أضاع ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ويوم السبت أيضاً فاز سبال على بارما بهدف وفيرونا على سامبدوريا بهدفين.

في الدوري الإسباني استكملت أمس مباريات المرحلة الثامنة فلعب في وقت متأخر سوسيداد مع خيتافي وبرشلونة مع إشبيلية بينما انتهت المباريات المبكرة بالنتائج التالية:

مايوركا * إسبانيول 2/ صفر، سيلتا فيغو * بلباو 1/ صفر، بلد الوليد * أتلتيكو مدريد صفر/ صفر.

وكانت مباريات السبت أسفرت عن استمرار الملكي المدريدي بالصدارة بفوزه على غرناطة 4/2، وفي وقت متأخر يوم السبت فاز فالنسيا على ألافيس 2/1 وأوساسونا على فيا ريال بالنتيجة ذاتها.

في الدوري الفرنسي اختتمت أمس مباريات المرحلة التاسعة فلعب في وقت متأخر سانت إيتيان مع ليون بينما انتهت المباراتان المبكرتان بالنتيجتين التاليتين:

ليل * نيم 2/2، رين * ريمس صفر/1، وكان الباريسي قد حافظ على الصدارة بفوزه يوم السبت على مطارده إينجيه برباعية نظيفة سجل آخرها نيمار، وارتقى نانت للوصافة بفوزه على نيس 1/صفر متأخراً بنقطتين عن الباريسي بواقع 21 إلى 19 نقطة.