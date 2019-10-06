1.8 مليار ليرة دفعها اللاذقانيون للمكالمات الهاتفية … جبيلي لـ«الوطن»: تغذية المجمعات الضوئية بالطاقة الشمسية

كشف مدير فرع اتصالات اللاذقية عادل جبيلي لـ«الوطن»، عن البدء بتأمين تغذية 19 من المجمعات الضوئية بنظام الطاقة الشمسية، مبيناً أن التغذية بالطاقة البديلة تشمل حالياً 35 مجمعاً في المحافظة بشكل إجمالي.

وبيّن جبيلي أهمية هذه الخطوة في تشغيل المجمعات الضوئية عند انقطاع التيار الكهربائي عن طريق الطاقة الشمسية، مؤكداً عدم انقطاع التغذية الكهربائية عنها بعد الآن، ومنها مجمعات «سنجوان 1-2، سقوبين 1-2، ستمرخو 1-2، فلسطينية 1-2-4، كلماخو 1-2، عرامو 1-2، زغرين 1-2، كرم المعصرة، الشراشير، الكرامة، وادي الرميم».

وحول مشاريع الكبل الضوئي، أشار جبيلي إلى تنفيذ مشروع «FTTB» خدمة الكبل الضوئي إلى البناء من ضمن مشاريع عام 2018، لتؤمن هذه الخدمة سرعة إنترنت من 20- 100 ميغا برسوم اشتراك تبدأ من 72 ألف ليرة حتى 272 ألفاً في الشهر الواحد، ويشترك في هذه الخدمة 57 مشتركاً.

إضافة إلى تنفيذ مشروع «FTTH»، خدمة الكبل الضوئي إلى المنزل وتؤمن هذه الخدمة سرعة إنترنت من 8- 16 ميغا، برسوم اشتراك تبدأ من 14.800 ليرة حتى 26 ألفاً شهرياً، والخدمة حالياً تتوفر في سبعة مواقع فقط كمرحلة أولى وهي «شارع الأميركان- شارع بغداد- شارع 8 آذار- الزراعة- الأوقاف- مشروع الريجي- المشروع العاشر».

ويبلغ عدد المراكز الهاتفية في اللاذقية، 52 مركزاً و117 مجمعة ضوئية، بحسب ما أظهر تقرير صادر عن فرع اتصالات اللاذقية، مشيراً إلى وجود 311623 مشتركاً من أصل 476042 رقماً حتى نهاية شهر تموز الماضي.

وبحسب التقرير -الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه – فقد بلغت نسبة تنفيذ خطة الفرع للخطوط الهاتفية 132 بالمئة خلال شهر تموز، مقابل 141 بالمئة لبوابات الإنترنت، وقد وصل عدد مشتركي الإنترنت في اتصالات اللاذقية إلى 153926 مشتركاً في بوابات الإنترنت من أصل 171214 بوابة حتى نهاية الشهر السابع من عام 2019.

من جهة ثانية، يبيّن التقرير قيمة التسديدات الهاتفية العادية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، والتي بلغت 1.8 مليار ليرة سوريّة، مقابل نحو 291 مليون ل.س قيمة التسديدات الهاتفية الرسمية خلال المدة نفسها.

ورصد التقرير قيمة الديون القديمة للفرع ومنها أكثر من مليار ليرة سوريّة فواتير عادية، مقابل 169 مليون ليرة سوريّة ديون فواتير رسمية خلال السنوات الماضية حتى 2018.

ويظهر التقرير قيمة إيرادات فرع الاتصالات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تموز الماضي، لتصل إلى 2.1 مليار ليرة، مقابل 937.9 مليون ل.س، قيمة الأضرار التخريبية الناجمة عن استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة خلال المدة المذكورة نفسها.