51 مليار ليرة ديون مطاحن حمص على شركات القطاع العام … قوجة لـ«لوطن»: 180 مليوناً إيرادات صوامع الحبوب منذ بداية العام

كشف مدير فرع حمص للمؤسسة السورية للحبوب نضال القوجة لـ«الوطن» أن ديون مطاحن حمص المترتبة على مؤسسات وشركات القطاع العام (المخابز والتعيينات) وصلت إلى نحو51 مليار ليرة سورية خلال العام الجاري.

وبيّن أن إنتاج المطاحن بلغ حوالى 65 ألف طن من الطحين منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه، مشيراً إلى أن حاجة محافظة حمص من مادة الطحين (الدقيق التمويني) يومياً حوالى 500 طن بكلفة شراء 100 مليون ليرة سورية.

وبيّن أن العمل مستمر في مطحنة تلكلخ ويتم حالياً استكمال أعمال تطبيق التجهيزات وتركيب الآلات وهي بمراحلها الأخيرة وقد وصلت نسبة إنجاز العمل فيها إلى ما يزيد عن 90 بالمئة، مشيراً إلى أنه من المتوقع بدء العمل التجريبي في مطحنة تلكلخ وزجها بالعمل والإنتاج خلال الربع الأخير من العام الجاري بطاقة إنتاجية 600 طن يومياً، وذلك بعد انتهاء الشركة الروسية المنفذة من أعمالها في المطحنة، مؤكداً أن المطحنة مؤتمتة بالكامل من لحظة دخول القمح حتى خروجه دقيقاً، موضحاً أنه من ضمن هذا العقد تم إجراء دورات تدريبية داخلية للعمال بخبرة من الجانب الروسي والسوري، وتم تدريبهم فيها على كل أعمال الطحن والتكنولوجيا والآلات ومن ضمن العقد أيضاً دورة تدريبية خارجية سيتم إجراؤها في روسيا قريباً.

وأضاف: إن مطحنة الوليد ما زالت خارج الخدمة ويتم العمل على إعادة تأهيلها وزجها بالعمل على بند إعادة الإعمار بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 طن يومياً بدلاً من 220 طناً، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء بشكل كامل من أعمال المرحلة الأولى للمطحنة والمتضمنة الأعمال البيتونية والإنشائية بكلفة 400 مليون ليرة سورية وستتم المباشرة بأعمال المرحلة الثانية التي تتضمن استكمال الأعمال الإنشائية والهندسية لباقي أقسام المطحنة (عنابر التعبئة وقسم التصويل وقسم التعبئة) بكلفة 400 مليون ليرة سورية أخرى تقريباً، مبيناً أن نسبة إنجاز الأعمال بشكل عام في المطحنة تجاوزت 50 بالمئة وسيتم إدخالها بالخدمة ضمن خطة عام 2020 المقبل.

وأشار القوجة إلى أن القيمة الإجمالية لإيرادات صوامع الحبوب من تخزين مختلف أنواع الحبوب بلغت نحو180 مليون ليرة سورية منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه، محققة بذلك صافي أرباح وصلت إلى حوالى 32 مليون ليرة سورية، مبيناً أن الكميات المخزنة في صوامع الحبوب منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغت نحو100 ألف طن من مادة القمح (عام وخاص) وقرابة 20 ألف طن ذرة (خاص وعام) وحوالى 2400 طن من الطحين (الدقيق التمويني).