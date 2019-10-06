الأسعار تكوي المواطن بنارها في حماة

باستثناء أسعار الخضار، لم تنخفض أسعار أي مادة غذائية من المواد التي ارتفعت مع هبوب الدولار إلى عتبة الـ700 ليرة أوائل الشهر الماضي.

فالواقع الراهن بأسواق حماة يشير – كما يؤكد المواطنون الذين التقت بهم «الوطن» في الحاضر الصغير وسوق 8 آذار والمرابط – إلى عدم انخفاض أسعار الزيوت والسمون النباتية والأجبان والمعلبات والسكر والرز والبقوليات، فهي بقية محافظة على أسعار الشهر الماضي الذي ارتفعت فيه بنسبة 30-40%.

وكذلك الأمر بالنسبة للحوم الحمراء فكيلو لحم الغنم بـ6 آلاف ليرة في حين كان قبلاً بـ5200 ليرة، وبالتأكيد المواطنون يشترون بالأوقية وليس بالكيلو!. أما البيض فسعر الطبق 1100 ليرة، وكيلو الفروج المشفى بـ975 ليرة.

وأما الباعة فأكدوا لـ«الوطن» أن الأسعار طبيعية، ولكن قدرة المواطنين الشرائية ضعيفة في ظل الغلاء الفاحش.

رئيس دائرة حماية المستهلك بحماة نعمان الحاج، بيَّن لـ«الوطن» أن عدد الضبوط التي نظمتها الدوريات خلال الشهر الماضي بلغ 510 منها 200 بحق الباعة الذين باعوا بسعر زائد أو امتنعوا عن البيع أو لم يتداولوا الفواتير، ومنها 57 ضبطاً بحق مخابز لغشها ربطات الخبز وإنتاجها خبزاً رديئاً، و25 بحق محطات محروقات ثبت تلاعبها بمكاييل البنزين، ومنها 20 ضبطاً للغش والتدليس باللحوم الحمراء والبيضاء، و5 ضبوط لحيازة مواد منتهية الصلاحية و2 لحيازة مواد إغاثية، و6 ضبوط لحيازة دقيق تمويني بقصد التهريب.

وقال الحاج: كما تم تنفيذ 24 إغلاقاً لمحال ومنشآت ومعامل مخالفة، ومصادرة 163 كيس دقيق تمويني.

وبيَّن الحاج أنه تم تنظيم 1500 ضبط خلال الربع الثالث من العام الحالي بحق التجار والباعة المخالفين، وتنفيذ 88 إغلاقاً لمنشآت ومعامل ومحال مخالفة وعرض مواد منتهية الصلاحية ومحطات محروقات.