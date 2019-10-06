مسؤول: قانون منع ارتداء الأقنعة لا يضر بحرية التجمهر … مسيرات غير قانونية تغلق الطرق في هونغ كونغ

قال رئيس إدارة حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الصينية ماثيو تشونغ أمس إن قانون منع ارتداء الأقنعة لن يقوض حرية التعبير والتجمهر السلمي.

وأقرت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يوم الجمعة قانون الطوارئ الذي يحظر ارتداء الأقنعة كوسيلة رادعة لمثيري الشغب، حيث يستخدم معظمهم أقنعة لإخفاء هويتهم خلال الاضطرابات المستمرة منذ شهور.

وقال تشونغ على مدونته، إن هذه الخطوة تهدف لمنع أعمال العنف التي يرتكبها مثيرو الشغب الذين يرتدون أقنعة ومساعدة الشرطة في تحقيقاتها.

وقالت حكومة المنطقة إن وضع هونغ كونغ خطير، حيث يواصل مثيرو الشغب إشعال الحرائق وتخريب المحلات والمنشآت العامة والاعتداء على ضباط شرطة ومواطنين لديهم وجهات نظر سياسية مختلفة.

وقال تشونغ «لا نستطيع التراخي والسماح بتصاعد أعمال العنف وتدهور الوضع من دون اللجوء إلى التشريع الحالي، « مؤكداً أن حكومة هونغ كونغ عازمة على محاربة العنف وسوف تطبق الشرطة القانون بطريقة صارمة وحاسمة.

وأضاف تشونغ إن القانون سوف يقدم للمراجعة بعد استئناف اجتماع المجلس التشريعي للمنطقة في 16 الشهر الجاري، ودحض الادعاءات التي تقول إن الحكومة تجاوزت المجلس التشريعي للمنطقة.

بدوره قال بول تشان السكرتير المالي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، أمس إنه لن يكون هناك سيطرة على سوق النقد الأجنبي وحكومة منطقة هونغ كونغ قادرة على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

وقال تشان إن وضع القانون الجديد لا يعني فرض قيود على تدفق الأموال، مضيفاً «لدينا الإصرار والقدرة والموارد للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في هونغ كونغ، «مؤكداً أن النظام المصرفي والأسواق المالية قدمت أداء جيداً على الرغم من الاضطراب الاجتماعي خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتمتلك هونغ كونغ 430 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي، ويتجاوز الاحتياطي المالي لحكومة المنطقة 1.14 تريليون دولار هونغ كونغ (زهاء 145 مليار دولار أميركي). ويبلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 20 في المئة ونسبة القروض الرديئة 0.56 في المئة فقط.

وقال تشان إن الحكومة تتابع السوق، بما في ذلك البيع المكشوف وتجارة المشتقات في البورصة وأسواق النقد الأجنبي وتعتزم أن تظل يقظة في الدفاع عن الأمن المالي.

وأضاف تشان «الانخفاض الذي بلغ 23 في المئة على أساس سنوي في مبيعات التجزئة في آب، أكبر انخفاض شهري يتم تسجيله، يعكس تأثير الأحداث الاجتماعية»، وحث المواطنين على التكاتف في معارضة العنف وإيجاد مخرج لهونغ كونغ.

إلى ذلك أغلق مثيرو الشغب العديد من الطرق أمس لعرقلة حركة المرور في هونغ كونغ التي ما زالت تعاني أعمال عنف وتخريب واسعة الانتشار شهدتها المنطقة مساء يوم الجمعة.

وشهدت جزيرة هونغ كونغ وكولون بعد ظهر أمس مسيرات غير قانونية وشارك فيها العديد ممن يرتدون الأقنعة على الرغم من حظر ارتداء الأقنعة الذي دخل حيز التنفيذ أول أمس.

وشغل مرتدو الأقنعة طرق مرور المركبات وقاموا بوضع الحواجز لعرقلة الحركة المرورية في مناطق من بينها وان تشاي وأدميرالتي وشوم شوي بو. وقام البعض بخلع قوالب الطوب من الأرصفة وجلس البعض القرفصاء تحت المظلات في وسط طريق مرور المركبات في تحد لتحذيرات الشرطة.

وحثت شرطة هونغ كونغ المواطنين على البقاء في منازلهم وتجنب السفر إلى المناطق المتضررة.

واستعادت السكك الحديدية بشكل جزئي عملها أمس وواصل العديد من المتاجر والعيادات والمنشآت العامة تنفيذ قرار أول أمس بالإغلاق في وقت مبكر.