عربي ودولي

إيران تقاضي الولايات المتحدة بشكل قانوني بسبب «هجمات إلكترونية»

| شينخوا- وكالات

الإثنين, 07-10-2019

قال رئيس منظمة الدفاع المدني الوطنية غلام رضا جلالي أمس: إن إيران تتخذ خطوات قانونية ضد الولايات المتحدة بسبب «الهجمات الإلكترونية والتهديدات» الموجهة ضد إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء «تسنيم».
وأضاف جلالي: إن واشنطن لوحت بتهديدات إلكترونية وشنت هجمات إلكترونية ضد طهران مرات عديدة.
وقال جلالي: إن الولايات المتحدة مسؤولة بشكل قانوني عن التحركات المضادة لإيران، مضيفاً: إن القضاء ووزارة الخارجية الإيرانية، يتابعان بجدية هذه القضايا.
وفي حزيران أعلن الجيش الأميركي شن هجمات إلكترونية ضد أنظمة السيطرة على الصواريخ الإيرانية بعد أن أسقطت طهران طائرة استطلاع أميركية من دون طيار كانت تحلق فوق الخليج في وقت سابق من الشهر الجاري.
وتتخذ منظمة الدفاع الوطني الإيرانية تدابير لتعزيز قدرات الدفاع الإلكتروني الإيراني، وفقاً لجلالي، مشيراً إلى أنه تم القيام بأكثر من 120 تدريباً خلال الأشهر الستة الماضية، نحو 70 في المئة منها للتدريب على تكتيكات لمواجهة هجمات إلكترونية ضد قطاع الطاقة الإيراني، بما في ذلك مصاف نفطية ومصانع للبتروكيماويات ومنشآت لنقل الغاز والنفط.

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