مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار بولاية كانساس الأميركية

قتل أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون بجروح في حادث إطلاق نار بمدينة كانساس بولاية كانساس الأميركية أمس.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية عن توماس توماسيتش المتحدث باسم شرطة المدينة قوله إن الشرطة تلقت مكالمة حول وقوع إطلاق نار في حانة «تيكيلا كيه سي»، وعندما وصل عناصرها إلى الموقع عثروا على أربعة قتلى داخل الحانة فيما أصيب خمسة آخرون بجروح وكلهم في حالة مستقرة.

وأشار إلى أن الشرطة فتحت تحقيقاً حول الحادث للوقوف على أسبابه ودوافعه ولم يتم بعد اعتقال المهاجم.

وتشهد الولايات المتحدة موجة واسعة من أعمال العنف وحوادث إطلاق النار التي أصبحت أمراً اعتيادياً بسبب انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأميركي وعدم وجود رقابة على مبيعات وحيازة الأسلحة.