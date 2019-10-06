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مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا وصلت لطريق مسدود

| روسيا اليوم– رويترز

الإثنين, 07-10-2019

قالت مصر إن المحادثات مع السودان وإثيوبيا حول سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل بتكلفة أربعة مليارات دولار وصلت إلى طريق مسدود ودعت لوساطة دولية.
جاء البيان الذي أصدرته وزارة الموارد المائية المصرية عقب اجتماع لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في إفريقية من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميجاوات.
ويحمل السد منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل، والتي تستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة.
وتعتمد مصر على النيل في الحصول على 90 بالمئة من المياه.
وقالت وزارة الموارد المائية المصرية في بيان: «مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر».
وتابع البيان أن مصر طالبت «بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها».

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