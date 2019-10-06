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القادري: كلما مارسنا الاستحقاق بجدية انتجنا قيادات أقرب إلى همومنا … مليون عامل يختارون ممثليهم في المؤسسات النقابية

| محمود الصالح

الإثنين, 07-10-2019

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن هناك ما يقرب من مليون عامل سيقومون خلال الفترة الباقية من هذا العام باختيار ممثليهم إلى المؤسسة النقابية بمختلف مستوياتها، موضحاً أنه سيتم اختيار 2622 لجنة نقابية تضم كل لجنة خمسة أعضاء إضافة إلى المتمم إلى مؤتمر النقابة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أعلن القادري عن بدء أعمال الترشح للانتخابات العمالية للدورة الانتخابية السابعة والعشرين منذ مطلع تشرين الجاري لاختيار ما يقرب من 20 ألف كادر نقابي لشغل مختلف المهام النقابية.
ورداً على من يقولون إن النتائج محسومة سلفاً أكد القادري أن حق الترشح لجميع العمال ممن وردت أسماؤهم في جداول النقابة، وعملية الاختيار تقع على عاتق العمال حصراً، مضيفاً: كلما مارسنا هذا الاستحقاق بالجدية المطلوبة أنتجنا قيادات نقابية أقرب إلى همومنا وتطلعاتنا كطبقة عاملة.

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