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ربح الملايين ببطاقة يانصيب مزورة

| وكالات

الثلاثاء, 08-10-2019

أصدرت محكمة بريطانية حكماً بسجن مواطن لمدة 9 سنوات، بعد ثبوت تورطه في عملية تزوير تذكرة يانصيب استفاد عبرها من مبلغ يفوق 3 ملايين دولار.
ووجدت محكمة «ساينت ألبانز كراون» أن إدوارد بوتمان (54 عاماً)، مذنب بجرم النصب، بعد أن قدم بطاقة مزورة للفوز بجائزة اليانصيب سنة 2009.
وكان بوتمان نسق مع عامل في وكالة اليانصيب البريطانية للاحتيال على النظام، وقدم قسيمة مزيفة جعلته يحصل على الجائزة، غير أن العامل بالوكالة، المتوفى حالياً، اعترف لأصدقائه في وقت لاحق بأنه زيف القسيمة.
يذكر أن بوتمان أدين بعدة تهم سابقاً، منها اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، وهي الجريمة التي حكم عليه بسببها بالسجن 7 سنوات.

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