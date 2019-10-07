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3 آلاف إنسان وسط 50 ألف رأس ماعز

| وكالات

الثلاثاء, 08-10-2019

بعد أن كانت تتمتع بغابات كثيفة ومناظر طبيعية خلابة تميزها عن أي جزيرة يونانية أخرى، باتت ساموثراكي تحت رحمة أغرب تهديد يمكن تصوره.
وحسب تقارير صحفية محلية، فإن أعداد الماعز في الجزيرة الواقعة شمالي بحر إيغه باتت تفوق أعداد البشر 15 مرة، ما يشكل كابوساً للسكان المحليين، وسط محاولات لحل الأزمة المستعصية غير المعتادة.
ويعمل خبراء البيئة على إيجاد حل لإنقاذ اقتصاد الجزيرة، الذي يتدهور نتيجة الانتشار غير المسبوق للماعز، حيث تتجول الحيوانات في كل مكان تقريباً، وتقضي على الغطاء الأخضر بشكل مطرد.

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