فريق أخي وراء استبعادي من «الجوكر»

ورد إلى «الوطن» من الممثل مهند ورد حول ما أثير عن مسلسل الجوكر، ونثبته لأنه يملك حق الرد

رداً على ما جاء في صحيفة «الوطن» العدد 3239 تاريخ 29/9/2019 على لسان جمال الظاهر ونعيم الحمصي، إن كل ما قام به جمال الظاهر ونعيم الحمصي من تعديلات على مسلسل الجوكر هو جريمة حقيقية نابعة عن جهل وانعدام خبرة وقلة ثقافة وعدم فهم المكتوب في حين أن كل من قرأ المسلسل سابقاً من فنانين ونقاد ومختصين أهمهم لجنة الرقابة قد أثنوا على ما قرؤوه وأشادوا به، وتعديلاتهم لا تعدو سوى محاولات لترقيع المسلسل الذي تشتت شخصياته بعد انسحاب معظم أبطاله.. وما استشهد به نعيم من وجود مشهد من خمس صفحات باللغة الإنكليزية ومشهد من ست صفحات لمحاضرة بمصطلحات فيزيائية هو محض كذب وافتراء هدفه التبخيس بالنص لامتطاء الشهرة وتعظيم تدخله بالمسلسل.

وأوضح أن الشركة ليست من استبعدني من العمل إنما جمال الظاهر الذي كنت استقدمته ليعمل بالجوكر سابقاً في حين كان يستهزئ بالشركة المنتجة ومازلت محتفظاً بمحادثاتي معه، فكان رد جميله لي أن نحّاني عن دوري بأسلوب ماكر لأسباب شخصية ألخصها بأن نوبة هستيرية انتابته عندما تفاجأ بفريق أخي الكابتن معد ورد الذي كان يحضر مشاهد الأكشن في الجوكر وهو فريق جديد للمجازفين يعمل باحترافية ويشكل منافساً قوياً لفريق جمال بعد أن كان منفرداً وحده على الساحة الفنية بهذا المجال.. أما عن تقييمه لأدائي بالمسلسل فأنا لدي تاريخي الفني وعضو نقابي ولا أنتظر تقييمي من أحد ولا أترك له مونتاج شخصيتي بالمسلسل، وأحب أن أنوه بأنه لا يحق له أن يدعي أن الجوكر مشروعه ولا الانفراد بصيغة المخرج كون أهم أبطال العمل (وائل رمضان، وائل زيدان، عبير شمس الدين، سليم صبري، جهاد الزغبي، حمادة سليم، جانيار حسن وووغيرهم..) رفضوا إكمال تصوير أي مشهد بالجوكر تحت قيادته ومازالت مشاهدهم المصورة التي أخرجها غيرُه موجودة بالعمل.

مهند ورد