أبو سمرة والذهب الآسيوي

أحرز لاعب منتخب سورية بالترياثلون كريم أبو سمرة ذهبية بطولة كأس آسيا بالدواثلون للفئات العمرية التي أقيمت منافساتها في الأردن وبمشاركة 25 دولة.

وعن ذلك يقول أبو سمرة: فوزي بالمركز الأول بالبطولة يشكل محطة مهمة في مسيرتي الرياضية ويعكس ثمرة التعب والجهد ويعطيني دافعاً للمشاركة بالعديد من البطولات خلال الفترة القادمة، وأوضح أبو سمرة أنه كان من المقرر مشاركته بسباق الترياثلون كاملاً إلا أن الإصابة منعته من السباحة وشارك بسباق الدواثلون الذي يعتمد على الجري والدراجات فقط، وسبق للاعب أبو سمرة الفوز ببطولة كآس آسيا في تايلاند العام الماضي وبطولة كأس غرب آسيا في الأردن وبطولة الناقورة الدولية لمرتين في لبنان وبطولة صيدا الدولية في لبنان أيضاً وفضية بطولة كأس آسيا في تايلاند.

كريم أبوسمرة ابن النادي العربي وانضم مؤخراً لنادي الجيش بناءً على رغبة والده.