بعد التطور الملحوظ لكرته بدورة الانتصار … التضامن يطمح لبلوغ الدوري الممتاز

يمر فريق التضامن بأفضل حالاته الإدارية والرياضية حالياً بمعظم ألعابه الجماعية والفردية وبعد أن كانت كرة السلة هي الواجهة المتميزة لألعاب النادي، يطمح عشاق النادي للتأهل هذا الموسم إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه بعد أن بدأت كرة القدم بشق طريقها بقوة خاصة فريق الرجال الذي بصم بشكل متميز في دورة الانتصار الثانية التي اختتمت أمس بلقاء تشرين وجبلة في المباراة النهائية، وكان التضامن قاب قوسين أو أدنى للوصول إلى نصف النهائي بعد أن حقق نتائج متميزة بالدور الأول للدورة بدأها بتعادل إيجابي مع الشرطة 1/1 تلاه الفوز على الفتوة 1/صفر قبل أن يخسر مباراته الثالثة أمام تشرين 3/4 وكان قد أنهى الشوط الأول لمصلحته 3/2.

وسبق للتضامن أن فاز ودياً على مصفاة بانياس 1/صفر وتعادل مع الحرية وجبلة 1/1 وسلبياً مع المحافظة وخسر 1/2 أمام تشرين، وكانت إدارة التضامن قد ضمت مجموعة من اللاعبين المخضرمين والشباب من عدة أندية وتعتبر صفقة ضم معتز كيلوني «كوبرا» وسامر نحلوس ومحمد خرفان من الصفقات المتميزة والتي يتوقع أن تعود بالفائدة على الفريق خلال منافسته بدوري الدرجة الأولى إضافة إلى كل من محمد منصور ومحمد عجيل وعلي شداد وأسامة باش بيوك وعلي نوفل وعلي أبو كف وعبد اللـه نداف وعلي حلوي والحارس جمال قاسم الذي ينتظره مستقبل متميز.

تطور ملحوظ

التضامن شهد بالفترة الأخيرة تطوراً واضحاً جاء نتيجة تخطيط مدروس بقيادة مدربه علي بركات الذي قاد الفريق للتأهل إلى الدرجة الأولى بالموسم قبل الماضي ونجح بالبقاء بها في الموسم الماضي ويسعى هذا الموسم للمنافسة على بطاقة التأهل للدوري الممتاز بمساعدة الجهاز الفني المساعد له والذي يضم عزام أحمد مساعداً للمدرب وطلال عجيل مدرباً للحراس وتضم مجموعة التضامن كلاً من الجهاد وقمحانة وعامودا وشرطة حماة ومورك وعمال حماة ومصفاة بانياس والحرية وعفرين وعمال حلب وحرفيي حلب، من الجدير ذكره أن الدكتور عصام ماشي يشغل منصب رئيس نادي التضامن والذي سيكون أحد المرشحين لرئاسة إدارة النادي في المؤتمر الانتخابي السنوي والذي عقد أمس الإثنين في مقر اللجنة التنفيذية.