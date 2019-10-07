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رئيس مرور ريف دمشق: أصبح بإمكان المواطن التأمين على سيارته في فرع المرور

| محمد منار حميجو

الثلاثاء, 08-10-2019

أكد رئيس فرع مرور ريف دمشق عبد الجواد عوض أنه تم تفعيل مكتب لتأمين السيارات في فرعي دمشق وريفها بما في ذلك المبنى في حرستا الخاص بالريف، موضحاً أنه أصبح بإمكان المواطن استخراج براءة ذمة للسيارة من الفرع ثم تأمينها مباشرة في الفرع ذاته بدلاً من أن يضطر للذهاب إلى شركة التأمين.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر عوض أن هذا الإجراء جاء من باب تبسيط الإجراءات للمواطن وإشعاره بذلك بناء على توجيهات وزير الداخلية الذي دعم هذا الموضوع، لافتاً إلى أنه كان يتم العمل على تفعيل مكتب للتأمين في المرور منذ فترة وحالياً تم تحقيقه.
وأعرب عوض عن عدم خشيته من وجود الازدحام في المكتب الذي تم تفعيله في المرور لأن عملية ضبطه ومراقبته ستكون على عاتق فرعي المرور في دمشق وريفها، موضحاً أنه في حال تم استشعار أن هناك ازدحاماً فإنه من الممكن الطلب من شركة التأمين دعم المكتب بموظفين جدد.
وفيما يتعلق بموضوع نقل الفرع إلى حرستا توقع عوض أن يتم النقل في نهاية العام الحالي.

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