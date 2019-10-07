سورية

أكد لمركايلو أهمية تعزيز الجانب العملياتي من برنامج إزالة الألغام

| وكالات

الثلاثاء, 08-10-2019

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أمس أن الدولة السورية قامت بجهود ضخمة لنزع هذه الألغام وأنها ستستمر بالتعاون مع خدمة الأمم المتحدة لنزع الألغام وتقديم كل التسهيلات اللازمة بهدف تطهير كل المناطق المحررة من الألغام والعبوات الناسفة التي خلفها الإرهابيون حماية للمواطنين السوريين من هذا الخطر الذي يتهدد حياتهم وحفاظاً على سلامتهم.
وذكرت وكالة «سانا» أن ذلك جاء خلال لقاء المقداد مع مديرة خدمة الأمم المتحدة لنزع الألغام أغنس مركايلو، حيث تم بحث الجوانب المتعلقة بعمل المنظمة في سورية.
وأكد المقداد، أهمية تعزيز الجانب العملياتي من برنامج إزالة الألغام التي تتسبب بخسائر في أرواح وممتلكات المدنيين السوريين في المناطق التي سيطر عليها الإرهابيون حيث عملت المجموعات الإرهابية على زرع الألغام والمتفجرات في كل مكان وصلت إليه لإلحاق أكبر ضرر ممكن بهؤلاء المدنيين.
وأوضح المقداد، أن استمرار بعض الدول الغربية بحجب التمويل عن المنظمة في سورية يندرج ضمن سياسة ازدواجية المعايير التي تتبعها تلك الدول تجاه الشعب السوري.
كما ندد المقداد بالإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تنتهجها هذه الدول الغربية والتي تحرم المواطنين السوريين من إمكانيات التصدي للصعوبات التي يتعرضون لها.
بدورها عبرت مركايلو عن تقديرها للتعاون الذي أبدته سورية مع مكتبها، مشيرة إلى أهمية استمرار التنسيق مع الجانب السوري لتحقيق الهدف المنشود.
وبينت مركايلو المراحل التي قطعتها المنظمة بالتعاون مع الجانب السوري في إطار العمل على بناء القدرات السورية ونشر الوعي وتثقيف المواطنين السوريين بمخاطر الألغام ومواصلة تأهيل فرق العمل اللازمة لإنجاز هذه المهمة إلى جانب تأمين الجوانب اللوجستية.
يشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في شهر تموز من العام الماضي لتأطير التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة في إطار عملية نزع الألغام الناتجة عن مخلفات الإرهابيين في سورية.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 08-10-2019

أكد لـ«الوطن» أن أميركا تهزم في كل أنحاء العالم.. وسندافع عن كل أراضينا … المقداد لـ«الميليشيات الكردية»: لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة فسورية ترحب بكل أبنائها … سنحل مشاكلنا بطريقة إيجابية بعيدة عن العنف وتحافظ على الأرض

الثلاثاء, 08-10-2019

رداً على قرار الاحتلال التركي بافتتاح كليات له في الشمال … إبراهيم: اعتداء سافر ويجب لجمه وقمعه أريسيان: استمرار للعثمانية الجديدة

الثلاثاء, 08-10-2019

«المعارضة» تخالف آليات وإجراءات عمل «الدستورية» وتخطط لإنجاز مسودة خلال شهرين … سوسان: الدستور شأن سيادي وطني لا يحق لأحد التدخل فيه إلا السوريون أنفسهم

الثلاثاء, 08-10-2019

دبلوماسي تشيكي سابق يؤكد أن الغرب مني بالهزيمة في سورية … لحود: الجيش السوري كان ولا يزال يواجه الأعداء ويحقق الانتصارات

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock