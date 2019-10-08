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هجوم على كايلي جينر

| وكالات

الأربعاء, 09-10-2019

حذفت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر مقطع فيديو لسيارة جديدة من علامة «بوغاتى» اشترتها بثلاثة ملايين دولار تتباهى فيها بأموالها خصوصاً بعد أن أعلنت مجلة «فوربس» أنها أصغر مليارديرة.
وبعد أن نشرت الفيديو شنت حملة هجومية عليها، ودعاها المتابعون إلى حذفه لأنه مبالغ فيه فقيمة السيارة تبلغ الملايين وقالوا: إن شراءها لسيارة غالية الثمن ولا تحتاجها في وقت هناك أشخاص لا يستطيعون شراء وتناول الطعام أمر مسيء للإنسانية.
وكان مقطع الفيديو حقّق في بضع ساعات أكثر من 9 ملايين مشاهدة.

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