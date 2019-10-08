شطرنج السويداء

أقامت اللجنة الفنية الفرعية للشطرنج البطولة التنشيطية للفئات العمرية برياضة الشطرنج في السويداء بمشاركة 44 لاعباً ولاعبة, وجاءت النتائج على النحو التالي: فئة تحت 8 سنوات كمي الشاطر تلاه أوس البني ثم جاد الأشقر.

فئة تحت 10 سنوات حمزة نصر ثم فجر حامد تلاه تيم الشاطر، فئة تحت 12 سنة جاد الصفدي تلاه نسيم الشوفي وثالثاً فاتح الزيلع، فئة تحت 14 سنة جاء تيم الشوفي أولاً ثم حازم الحاج ثانياً وثالثاً سوار نصر.

رئيس اللجنة الفنية للشطرنج بالسويداء حمد السعد أشار إلى أن البطولة شهدت تنافساً قوياً مبيناً أنه رغم المشاركة الواسعة فيها غاب عنها بعض اللاعبين المتميزين من أبطال الجمهورية.