طهران: سنكون مع الرياض إذا طرحت قضايا إقليمية من خلال التفاوض

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الثلاثاء، أنه «إذا طرحت السعودية قضايا إقليمية من خلال التفاوض وليس قتل الناس فستكون طهران معها»، بحسب وكالة «إرنا» الرسمية.

وصرح محمد جواد ظريف بأنه «ونظرا لرغبة السعوديين في التفاوض مع إيران، لو سعى هؤلاء من خلال التفاوض وليس قتل الناس إلى متابعة قضايا المنطقة، حينئذ سيحظون قطعاً بمواكبة الجمهورية الإسلامية معهم».

وجاءت تصريحات وزير الخارجية رداً على طلب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، من العراق وباكستان للتوسط مع إيران.

وأكد ظريف أن وزارة الخارجية مستعدة على الدوام للتعاون مع دول الجوار بهدف حماية أمن المنطقة، مضيفاً: «أعلنا رسمياً عن موقفنا هذا».

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن الرئيس حسن روحاني اقترح في السياق ذاته مبادرة «ائتلاف الأمل» و«هرمز للسلام» خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

هذا وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مسؤولين عراقيين وباكستانيين مؤخراً إثر استهداف منشآت «أرامكو» السعودية، قولهم إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب من القادة في العراق وباكستان إجراء مباحثات مع نظرائهم الإيرانيين بهدف إزالة التوتر في المنطقة.