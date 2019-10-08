«التايمز»: أطفال سبايا داعش يواجهون الهجر والقدر

أكدت صحيفة «التايمز» البريطانية أن أطفال سبايا تنظيم داعش الإرهابي من الديانة الإيزيدية يواجهون هجر أمهاتهم والقدر.

ونشرت الصحيفة تقريراً لمراسلتها من منطقة الرميلان أقصى شمالي شرقي سورية، بعنوان «أطفال سبايا تنظيم الدولة يواجهون الهجر والقدر»، حسبما نقل موقع «رأي اليوم» الإلكتروني الأردني.

وجاء في التقرير: إن ندا الصغيرة، التي لا يزيد عمرها على أربعة أعوام، لا يمكنها أن تستمع إلى أغنية أطفال تحتوي كلمة «أم» أو «أمي»، حيث يذكرها ذلك بأمها الإيزيدية التي أجبرت على الهرب دونها، فتبكي طويلاً.

وأشار التقرير إلى أن ندا واحدة من بين أربعين طفلاً في مركز رعاية الأطفال في الرميلان، أكبرهم في الرابعة وأصغرهم لا تتجاوز 6 أشهر، وكلهم أبناء نساء إيزيديات سباهن تنظيم داعش.

ولفت التقرير إلى أن أمهات هؤلاء الأطفال ووجهن بالخيار الصعب: إما البقاء في المخيم مع غيرهن من زوجات التنظيم وسباياه، وإما المغادرة من دون أطفالهن.