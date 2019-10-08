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مشروع تنظيم مهنة المحاماة إلى مجلس الوزراء خلال يومين … «الشعب» سيناقش محاولات النظام التركي تجنيس السوريين

| محمد منار حميجو

الأربعاء, 09-10-2019

كشف نقيب المحامين ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس الشعب نزار السكيف أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها القادمة موضوع محاولة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تجنيس الكفاءات العلمية السورية لطرحه قريباً تحت قبة المجلس من جديد.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال السكيف: أصبحنا جميعاً نعلم خطورة هذا الملف ونتائجه وآثاره السلبية وخصوصاً أنه يقال إن النظام التركي جنس 350 ألف سوري إلا أنه لم يتم التأكد من صحة الرقم من عدمه.
واعتبر السكيف أن موضوع الجنسية هو سيادي ومحاولة العبث في الديموغرافيا هو شكل من أشكال الجنون، مضيفاً: دائماً أقول إن موضوع الجغرافيا والديموغرافيا يختص بها الخالق عز وجل ولا يحق لأحد أن يعبث بهما لأنه سيكون خاسراً.
وفي موضوع آخر كشف السكيف أنه خلال اليومين القادمين سيتم رفع مشروع قانون مهنة تنظيم مهنة المحاماة إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء من الصياغة النهائية له وأنه تم التوافق على كل ما يخص هذا المشروع.
وأدلى رؤساء فروع نقابة المحامين المنتخبين أمس القسم أمام وزير العدل بحضور مجلس القضاء الأعلى بعد انتهاء انتخابات الفروع.
وأكد السكيف أنه سيكون هناك لقاء قريب بين المحامين العامين ورؤساء فروع النقابة لبحث كل ما يخدم عملية التقاضي بما في ذلك تحقيق العدالة وأن يكون هناك قضاء قوي، معتبراً أن دور نقابة المحامين مهم وفاعل.

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