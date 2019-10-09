هؤلاء أبطال المسلسل البدوي «صقار»

وصلت التحضيرات للمسلسل البدوي «صقار» إلى المراحل النهائية من أجل البدء بتصويره خلال الأيام القليلة المقبلة في سورية، تحت إدارة المخرج شعلان الدبس، عن نص للكاتب دعد ألكسان.

وتضم القائمة المبدئية لأبطال العمل كلاً من رشيد عساف وقمر خلف وجيني إسبر وروعة ياسين ونور علي وإسماعيل مداح ومحمد المجالي وخالد نجم ومحمد العضايلي وناريمان عبد الكريم وفاروق الجمعات وجمال العلي وفاتن شاهين وإسكندر عزيز، وغيرهم من الفنانين السوريين والعرب الذين سيكشف عن أسمائهم تباعاً.

وتغوص أحداث العمل في مواضيع الحب والثأر والانتقام التي تنشب في البادية، وتتطرق لعرض تفاصيلها وبنية مجتمعها وبيئتها.