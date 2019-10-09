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اكتشاف 20 قمراً حول كوكب زحل

| وكالات

الخميس, 10-10-2019

اكتشف فريق من العلماء مؤخراً، 20 قمراً جديداً حول كوكب زحل. وبذلك، فقد بلغ عدد الأقمار حول الكوكب ذي الحلقات، نحو 82 قمراً.
ولهذا، فإن زحل تفوق على كوكب المشتري الذي يبلغ عدد أقماره 79، لكنه ما زال لديه القمر الأكبر حجماً، وهو «غانيميد».
ويلفت العلماء إلى أن حجم قمر كوكب المشتري يبلغ نحو نصف كتلة الأرض، موضحين أن أقمار زحل الـ20 الجديدة ضئيلة للغاية، ولا يتجاوز قطر كل منها 5 كيلومترات.
وفي السياق، يقول سكوت شيبارد من معهد «كارنيغي» للعلوم الذي قاد فريق الاكتشاف، إن نحو 100 قمر صغير حول زحل سيتم اكتشافها.
وخلال بحثه، استخدم شيبارد وفريقه من العلماء تلسكوباً في هاواي، للتعرف على أقمار زحل العشرين الجديدة، خلال فصل الصيف.

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