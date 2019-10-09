الجمعة.. دوري شباب الممتاز

تنطلق الجمعة مباريات المرحلة الأولى من الدوري الممتاز للموسم الجديد بمشاركة 14 فريقاً.

وتجري جميع المباريات في الأسبوعين الأول والثاني على الملاعب الصناعية في المحافظات بسبب وضع الملاعب الرئيسية في الصيانة التي من المقرر أن تنتهي في العشرين من الشهر الحالي.

ويدخل دوري الممتاز ثلاثة فرق تلعب رجالها بدوري الدرجة الأولى وهي: الحرية والمحافظة والمجد، وكان فريقا الساحل والحرفيين هبطا من الممتاز في الموسم الماضي وصعد بديلاً عنهما فريقا الحرية والمحافظة من الدرجة الأولى.

ويحمل فريق تشرين لقب بطولة الموسم الماضي يليه فريق الكرامة، وتعتبر أندية الاتحاد والوحدة من المنافسين على اللقب واحتلا المركزين الثالث والرابع وظهرت فرق شباب الطليعة وحطين والوثبة والنواعير بصورة جيدة وضمت عناصر متميزة، واحتلت فرق الشرطة والمجد والجيش مراكز الوسط، بينما عانى جبلة من صراع الهبوط طوال الدوري ونجا بفارق نقطتين عن الساحل.

وأفسد دوري الموسم الماضي شباب الحرفيين الذين انسحبوا من الدوري ففازت أغلب الفرق غيابياً ولم يحقق الحرفيون الفوز إلا مرة واحدة وكان على الساحل 3/2 في مرحلة الذهاب ثم خسر بقية مبارياته وكان أقساها أمام الكرامة 9/صفر وأمام المجد 8/صفر.

ويقص شريط الافتتاح فريقا جبلة والحرية يوم الجمعة على الملعب الصناعي بالمدينة الرياضية ويستضيف البطل (تشرين) جاره حطين على الملعب ذاته إنما يوم السبت في لقاء ديربي المدينة الساخن.

ويحل الكرامة الوصيف ضيفاً على المحافظة العائد من الدرجة الأولى، ويستقبل الاتحاد (الثالث) فريق المجد، ويحل الوحدة (الرابع) ضيفاً على الوثبة ويلعب الجيش مع الطليعة على ملعب الجلاء والنواعير مع الشرطة على ملعب حماة الصناعي.

جميع المباريات تبدأ في الثانية ظهراً، ويذكر أن فرق الساحل والفتوة والجزيرة ستلعب بدوري شباب الدرجة الأولى، بينما رجالها في الدرجة الممتازة، وتجري مباريات الدوري بشكل أسبوعي يومي الجمعة والسبت بمعدل مباراة واحدة أسبوعياً وتختتم مباريات الذهاب في الثالث من شهر كانون الثاني من العام المقبل.