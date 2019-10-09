السوما والخريبين في وصافة الهدافين

أضاف نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم عمر السوما هدفه الرابع هذا الموسم مع فريقه الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي في آخر مباراة لعبها السوما قبيل توجهه للإمارات والتحاقه بصفوف منتخبنا، فبصم في شباك الفيحاء برأسية متقنة عجز الحارس الأردني المعروف عامر شفيع عن ردها ليرفع السوما رصيده التهديفي إلى 4 أهداف وهو سجل إلى الأسبوع السادس من ذهاب الدوري السعودي نحو نصف أهداف فريقه، واللافت أن نجمنا المحترف الآخر مع فريق الهلال عمر الخريبين يتنافس مع السوما على لقب الهداف هذا الموسم وهما يحتلان حالياً وصافة ترتيب الهدافين وبفارق هدف واحد فقط عن المتصدر رومارينيو ومعه كارلوس إدواردو، وقد عادت الروح مجدداً إلى السوما بعد إقالة إدارة ناديه الحالي للمدير الفني السابق الكرواتي إيفانكوفيتش وتعيين المدرب الوطني صالح المحمدي، فعادت شهية السوما لدك الشباك وسجل نصف أهداف فريقه.

ووفقاً لموقع ترانسفير فقد تربع النجم عمر السوما على قائمة أغلى لاعبي منتخبنا بقيمة وصلت إلى 8 ملايين يورو، لترتفع قيمة لاعبنا 4 ملايين يورو في عام واحد فقط بعد أن بلغت قيمته في حزيران من العام الماضي نحو 4 إلى 6 ملايين يورو ووصلت قيمة عمر الخريبين إلى مليوني يورو، وحل محمود المواس ثالثاً بـ850 ألف يورو ومن ثم حارسنا العالمة بـ500 ألف يورو ومن ثم أحمد الصالح بـ450 ألف يورو في حين بلغت قيمة لاعبنا الميداني نحو 300 ألف يورو.

وذكر موقع ترانسفير أن منتخبنا الوطني للرجال سجل تقدماً بهذا الخصوص وارتفعت قيمته السوقية إلى نحو 13 مليون يورو هذا العام بعد أن كانت في العام الماضي قرابة عشرة ملايين.