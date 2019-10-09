تصفيات يورو 2020 تقترب من مراحل الحسم … الكبار يستعدون لحجز مقاعدهم

تقام بداية من اليوم ولغاية الثلاثاء القادم منافسات الجولتين السابعة والثامنة بالنسبة للمجموعات التي تضم ستة منتخبات (الخامسة والسادسة) وبالنسبة للمجموعات التي تقتصر على خمسة منتخبات ومن المنتظر أن يحجز عدد من المنتخبات مقاعدها في النهائيات التي ستقام كما هو معلوم للمرة الأولى في 12 دولة، وخاصة تلك التي حققت العلامة الكاملة حتى الآن كاللاروخا الإسباني الذي يزور النرويج أو المنتخب البلجيكي الذي يخوض مباراة شبه مضمونة ضد سان مارينو وكذلك الآتزوري الإيطالي الذي يستقبل نظيره اليوناني، على حين يخوض أسود إنكلترا الثلاثة مباراة حاسمة على أرض وصيفه التشيكي والفوز يمنح أولاد ساوثغيت إحدى البطاقتين عملياً.

محطات فاصلة

يدرك المنتخب التشيكي صعوبة المهمة التي تنتظره وربما تكون قاصمة أمام ضيفه الإنكليزي صاحب العلامة الكاملة بأربعة انتصارات وخط هجوم مرعب عانى منه لاعبو المدرب سيليفي في مباراة الذهاب قبل سبعة أشهر عندما دك المرمى التشيكي بخماسية، ولم يغب المنتخب التشيكي عن النهائيات الأوروبية منذ عام 1996 أي بعد انفصال بلاده عن سلوفاكيا حتى إنه حل وصيفاً للبطل في مشاركته الأولى قبل أن يتراجع في النسخ التالية وهاهو مهدد بالغياب عن النهائيات القادمة، يذكر أن خسارة الذهاب صفر/5 هي المواجهة الوحيدة لتشيكيا أمام ضيفتها إنكلترا، وبالطبع فإن لاعبي ساوثغيت يحاولون حجز مكان مبكر في البطولة حيث يأملون بالمنافسة على اللقب خاصة بعد التألق في مونديال روسيا عندما حلوا رابعاً وبدوري الأمم عندما حلوا بالمركز الثالث.

ولن يختلف لقاء البرتقالي الهولندي مع ضيفه الإيرلندي الشمالي من حيث الأهمية، فمنتخب الطواحين الغائب عن النسخة الأخيرة مازال يعول على الجيل الحالي من أجل العودة إلى المنافسة على البطولات الكبرى بعد تألقه في دوري الأمم وقد بلغ النهائي ويعول كويمان ولاعبوه على مباراتي الأخضر البريطاني (الثانية في الشهر القادم) لتجاوزه على جدول الترتيب، حيث لعب مباراة أقل والفارق بينهما حالياً 3 نقاط، ويتعادل الفريقان تاريخياً على صعيد المواجهات الرسمية بواقع فوز لكل طرف وتعادلا مرتين والمواجهات الأربع ضمن تصفيات المونديال، أما اللقاء الأخير فكان ودياً عام 2012 وانتهى باكتساح هولندي 6/صفر.

على حافة النهائيات

وإذا كان المنتخب الإيطالي مرشح لتجاوز نظيره اليوناني (المتراجع) فإن اللاروخا المتجدد يخوض مواجهة غير مضمونة العواقب في أوسلو لاسيما أن المضيف النرويجي مازال يحتفظ بآماله ببلوغ البطولة للمرة الثانية بتاريخه بعد نهائيات 2000 ويومها فاجأ نظيره الإسباني بهدف مسجلاً الفوز الوحيد على اللاروخا في أربع مواجهات رسمية، ولا ننسى أن الأخير ورغم العلامة الكاملة (6 انتصارات) فاز بمستهل التصفيات على الفريق الاسكندنافي بصعوبة.

ويبدو تأهل المنتخبين البلجيكي والروسي عن المجموعة التاسعة مسألة وقت لا أكثر فالشياطين الحمر بقيادة المدرب ما رتينيز حققوا العالمة الكاملة ويستقبلون سان مارينو الفريق الذي فشل بتسجيل أي هدف بالتصفيات وبالتالي خسر مبارياته الست وسبق له أن خسر كل المواجهات السبع الرسمية أمام مضيفه وآخرها ذهاباً في أرضه صفر/4، أما المنتخب الروسي فيستضيف نظيره الاسكتلندي الذي خسر ذهاباً بغلاسكو قبل شهر 1/2 وهذا يدل على إمكانية قطع الدببة بطاقة النهائيات من ملعب لوجينكي.

مباريات الجولة السابعة

• الخميس 10/10: كازاخستان * قبرص (5.00)، بيلا روسيا * أستونيا (7.00)، هولندا * إيرلندا الشمالية، كرواتيا * المجر، لاتفيا * بولندا، بلجيكا * سان مارينو، روسيا * اسكتلندا، سلوفاكيا * ويلز، النمسا * الكيان الصهيوني (9.45).

• الجمعة 11/10: البرتغال * لوكسمبورغ، تشيكيا * إنكلترا، آيسلندا * فرنسا، أوكرانيا * ليتوانيا، مونتينيغرو * بلغاريا، تركيا * ألبانيا، أندورا * مولدافيا (9.45).

• السبت 12/10: جورجيا * إيرلندا (4.00)، الدانمارك * سويسرا، البوسنة والهرسك * فنلندا (7.00)، إيطاليا * اليونان، النرويج * إسبانيا، مالطا * السويد، جزر فارو * رومانيا، ليشتنشتاين * أرمينيا (9.45).

المجموعات والترتيب

• مج 1: إنكلترا 12 نقطة، تشيكيا 9 نقاط، كوسوفو 8 نقاط، بلغاريا ومونتينيغرو نقطتان.

• مج 2: أوكرانيا 13 نقطة، البرتغال 8 نقاط، صربيا 7 نقاط، لوكسمبورغ 4 نقاط، ليتوانيا نقطة واحدة.

• مج 3: ألمانيا وإيرلندا الشمالية 12 نقطة، هولندا 9 نقاط، بيلاروسيا 3 نقاط، أستونيا بلا رصيد.

• مج 4: إيرلندا 11 نقطة، الدانمارك 9 نقاط، سويسرا 8 نقاط، جورجيا 4 نقاط، جبل طارق بلا رصيد.

• مج 5: كرواتيا 10 نقاط، سلوفاكيا والمجر 9 نقاط، ويلز 6 نقاط، أذربيجان نقطة واحدة.

• مج 6: إسبانيا 18 نقطة، السويد 11 نقطة، رومانيا 10 نقاط، النرويج 9 نقاط، مالطا 3 نقاط، جزر فارو بلا رصيد.

• مج 7: بولندا 13 نقطة، سلوفينيا 11 نقطة، النمسا 10 نقاط، الكيان الصهيوني ومقدونيا 8 نقاط، لاتفيا بلا رصيد.

• مج 8: فرنسا وتركيا 15 نقطة، آيسلندا 12 نقطة، ألبانيا 9 نقاط، مولدافيا 3 نقاط، أندورا بلا رصيد.

• مج 9: بلجيكا 18 نقطة، روسيا 15 نقطة، قبرص وكازاخستان 7 نقاط، اسكتلندا 6 نقاط، سان مارينو بلا رصيد.

• مج 10: إيطاليــا 18 نقطــة، فنلنــدا 12 نقطــة، أرمينيــا 9 نقاط، البوسنة 7 نقاط، اليونان 5 نقاط، ليشتنشتاين نقطــة واحدة.