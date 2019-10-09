سورية

حزب الله: مخططات استهداف سورية سقطت

| وكالات

الخميس, 10-10-2019

أكد نائب الأمين العام لحزب اللـه الشيخ نعيم قاسم أن سورية نجحت بعد سنوات قاسية من المواجهة والمخاطر في استعادة دورها وبات ثابتاً سقوط مخططات استهدافها وخصوصاً بعد هزيمة المشروع الإرهابي التكفيري.
أكد قاسم في حديث لصحيفة «البناء» اللبنانية نشر أمس، ونقلته وكالة «سانا»، أن محور المقاومة حقق انتصارات مهمة في حربه ضد العدو «الإسرائيلي» وحلفائه في المنطقة وتمكن من وضع معادلات للردع وفرضها.
وأوضح قاسم، أن محور المقاومة نجح في إقامة توازن ردع بوجه الهجوم الأميركي «الإسرائيلي» السعودي «ما جعل خطر شن حروب ضد أطرافه وراءنا».

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