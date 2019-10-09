حزب الله: مخططات استهداف سورية سقطت

أكد نائب الأمين العام لحزب اللـه الشيخ نعيم قاسم أن سورية نجحت بعد سنوات قاسية من المواجهة والمخاطر في استعادة دورها وبات ثابتاً سقوط مخططات استهدافها وخصوصاً بعد هزيمة المشروع الإرهابي التكفيري.

أكد قاسم في حديث لصحيفة «البناء» اللبنانية نشر أمس، ونقلته وكالة «سانا»، أن محور المقاومة حقق انتصارات مهمة في حربه ضد العدو «الإسرائيلي» وحلفائه في المنطقة وتمكن من وضع معادلات للردع وفرضها.

وأوضح قاسم، أن محور المقاومة نجح في إقامة توازن ردع بوجه الهجوم الأميركي «الإسرائيلي» السعودي «ما جعل خطر شن حروب ضد أطرافه وراءنا».