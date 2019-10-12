سامر كابرو مغرم إلى حد الجنون

أطلق الفنان السوري سامر كابرو أغنية جديدة بعنوان «تغندري بيلبقلك»، كتب كلماتها الشاعر محمد درويش ولحنها رامي شلهوب.

وتتحدث الأغنية عن شاب مغرم بفتاة إلى حد الجنون، يتغزل بها بكلمات جميلة على طريقته الخاصة، متمنياً إكمال باقي حياته معها.

الأغنية الجديدة صورت على طريقة الفيديو ليريكس، المتضمن مجموعة صور وفيديوهات، وجرى تسجيل وتوزيع الأغنية في بيروت باستديوهات فادي جيجي.

وفي الفترة الحالية ينهي كابرو جولته الصيفية لموسم 2019، التي قضاها بأكثر من دولة ومنها سورية ولبنان والسويد وفرنسا والنمسا وبلجيكا وأمريكا وآخرها ألمانيا.