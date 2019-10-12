الصفحة الأخيرة

سامر كابرو مغرم إلى حد الجنون

| وكالات

الأحد, 13-10-2019

أطلق الفنان السوري سامر كابرو أغنية جديدة بعنوان «تغندري بيلبقلك»، كتب كلماتها الشاعر محمد درويش ولحنها رامي شلهوب.
وتتحدث الأغنية عن شاب مغرم بفتاة إلى حد الجنون، يتغزل بها بكلمات جميلة على طريقته الخاصة، متمنياً إكمال باقي حياته معها.
الأغنية الجديدة صورت على طريقة الفيديو ليريكس، المتضمن مجموعة صور وفيديوهات، وجرى تسجيل وتوزيع الأغنية في بيروت باستديوهات فادي جيجي.
وفي الفترة الحالية ينهي كابرو جولته الصيفية لموسم 2019، التي قضاها بأكثر من دولة ومنها سورية ولبنان والسويد وفرنسا والنمسا وبلجيكا وأمريكا وآخرها ألمانيا.

مقالات ذات صلة

الأحد, 13-10-2019

ليلى علوي: اهتمام بعض الإعلاميين ينحصر بملابس النجمات

الأحد, 13-10-2019

ورد الخال خانت شريكها

الأحد, 13-10-2019

قتل جارته وأخفى جثتها في الجدار 6 سنوات

الأحد, 13-10-2019

اكتشاف مهم في علاج الزهايمر

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock