تألق متأخر

في الثالثة والعشرين من عمره اختير أرتيم دزيوبا لتمثيل منتخب روسيا لكنه لم يثبت جدارته حتى السابعة والعشرين ولم يسجل أي هدف خلال 24 مباراة كاملة ورغم ذلك فقد نال ثقة المدرب تشريشيف عقب مونديال 2014 فكان عند حسن الظن وبدأت آلته التهديفية بالعمل منذ تصفيات يورو 2016 وفي مونديال روسيا 2018 سجل ثلاثة أهداف قبل أن يفجر موهبته في تصفيات يورو 2020 مسجلاً 8 أهداف بعد 7 مراحل ليحتل المركز الثاني على لائحة الهدافين ومنها سوبر هاتريك بمرمى سان مارينو و3 أهداف في مباراتي اسكتلندا الأخيرتين ليبلغ رصيده من الأهداف 23 هدفاً خلال 39 مباراة دولية وهو بعمر 31 سنة ويلعب في نادي آرسنال تولا الروسي.